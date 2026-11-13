Cypr i Liechtenstein sfinalizowały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania — Cyprus Mail
Cypr i Liechtenstein zakończyły zawieranie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów oraz zapobieganiu uchylaniu się od płacenia podatków. Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów Cypru.
Współpraca dwustronna
Jak informuje Cyprus Mail, ministerstwo ogłosiło zakończenie prac nad dokumentem we wpisie na platformie X. Resort nazwał porozumienie ważnym etapem wzmacniania współpracy dwustronnej między oboma krajami.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Cel dokumentu
Umowa ma wyeliminować sytuacje, w których ten sam dochód jest opodatkowany dwukrotnie. Ma również wspierać współpracę obu jurysdykcji w przeciwdziałaniu uchylaniu się od płacenia podatków.
Oczekiwany wpływ
Według oceny cypryjskiego Ministerstwa Finansów umowa wzmocni pewność prawną w dziedzinie opodatkowania. Resort oświadczył również, że powinna ona sprzyjać transgranicznej działalności gospodarczej i możliwościom inwestycyjnym między Cyprem a Liechtensteinem.