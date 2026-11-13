Cypr i Liechtenstein zakończyły zawieranie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów oraz zapobieganiu uchylaniu się od płacenia podatków. Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów Cypru.

Współpraca dwustronna

Jak informuje Cyprus Mail, ministerstwo ogłosiło zakończenie prac nad dokumentem we wpisie na platformie X. Resort nazwał porozumienie ważnym etapem wzmacniania współpracy dwustronnej między oboma krajami.

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Cel dokumentu

Umowa ma wyeliminować sytuacje, w których ten sam dochód jest opodatkowany dwukrotnie. Ma również wspierać współpracę obu jurysdykcji w przeciwdziałaniu uchylaniu się od płacenia podatków.

Oczekiwany wpływ

Według oceny cypryjskiego Ministerstwa Finansów umowa wzmocni pewność prawną w dziedzinie opodatkowania. Resort oświadczył również, że powinna ona sprzyjać transgranicznej działalności gospodarczej i możliwościom inwestycyjnym między Cyprem a Liechtensteinem.

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