Minister energii Cypru Michalis Damianou oświadczył, że sześć odkrytych w kraju złóż gazu zawiera szacunkowo 20 bln stóp sześciennych gazu ziemnego. Pierwszy gaz ze złoża Kronos jest, jak powiedział, oczekiwany w pierwszej połowie 2028 roku, informuje Cyprus Mail.

Decyzja w sprawie złoża Kronos

Podczas dorocznej konferencji Economist w Nikozji Damianou poinformował, że włoska Eni i francuski TotalEnergies podjęły w lipcu ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie Kronos. W październiku strony podpisały główne kontrakty dotyczące realizacji projektu.

Gaz z Kronos ma być transportowany przez istniejącą infrastrukturę w Egipcie na rynki międzynarodowe, przede wszystkim do Europy. Według ministra trwają również prace nad złożem Afrodyta, a kluczowe umowy z Egiptem w jego sprawie zostały już zawarte.

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Izolacja energetyczna i interkonektor

Partnerzy w blokach 5 i 10 rozważają warianty zagospodarowania i sprzedaży swoich odkryć. Damianou zaznaczył, że niedawny kryzys w Cieśninie Ormuz pokazał potrzebę dywersyfikacji źródeł energii, tras dostaw, infrastruktury i partnerstw.

Zwrócił również uwagę, że niewielki, izolowany system elektroenergetyczny Cypru, bez połączeń międzypaństwowych, powoduje znaczną zależność od importowanego paliwa. Minister powiązał jej ograniczenie z rozwojem magazynowania energii, modernizacją sieci oraz projektem Great Sea Interconnector, który ma połączyć Cypr, Grecję i Izrael.

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