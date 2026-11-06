Na Cyprze Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększyć liczbę refundowanych cykli leczenia niepłodności z czterech do pięciu. Finansowanie państwowe jednej próby pozostanie na poziomie 4 500 euro.

Przegląd programu

Jak informuje Cyprus Mail, minister zdrowia Neofytos Charalambidis oświadczył, że propozycja rewizji obecnego programu zostanie wkrótce przedłożona Radzie Ministrów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Powiedział to podczas prezentacji budżetu Ministerstwa Zdrowia. Według ministra program subsydiowania leczenia niepłodności będzie kontynuowany w 2027 roku, a na jego realizację przewidziano 7 mln euro. Zmiany dotyczące liczby refundowanych cykli mają zostać uwzględnione w budżecie ministerstwa na 2027 rok.

Stanowisko deputowanej

Kwestia rozszerzenia programu została poruszona podczas dyskusji nad budżetem przez Savię Orfanidou, przewodniczącą parlamentarnej komisji zdrowia i deputowaną partii DISY. Wezwała ona do zwiększenia wsparcia finansowego oraz liczby refundowanych cykli zapłodnienia in vitro z czterech do pięciu.

Czytaj nas na