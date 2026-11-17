Cypr rozpoczął procedurę przekazania pierwszych 25 mln euro operatorowi projektu Great Sea Interconnector — podmorskiego połączenia energetycznego między Kretą a Cyprem. Rzecznik rządu Konstantinos Letymbiotis oświadczył, że proces już się rozpoczął, jednak jego zakończenie zależy od decyzji regulacyjnych, informuje Cyprus Mail.

Jak zostanie dokonana płatność

Według publikacji rząd ma przekazać środki operatorowi systemu przesyłowego energii elektrycznej Cypru. Musi on uzyskać pisemną zgodę regulatora energetycznego, po czym przekaże 25 mln euro greckiemu niezależnemu operatorowi systemu przesyłowego energii elektrycznej Admie, który zarządza projektem Great Sea Interconnector.

Cypryjska Agencja Informacyjna, powołując się na źródła, poinformowała, że kwotę tę planowano uwzględnić w rachunkach za energię elektryczną jako oddzielną opłatę. Jednocześnie źródła Cyprus Mail twierdzą, że w najbliższych miesiącach opłata będzie widoczna na rachunkach, lecz ma zostać odjęta, ponieważ koszty pokryje rząd. Zatem finansowanie będzie faktycznie realizowane kosztem podatników.

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Warunki finansowania i badanie trasy

Cypr i Grecja uzgodniły, że w latach 2025–2029 Cypr będzie płacić po 25 mln euro rocznie, a łączna kwota finansowania nie przekroczy 125 mln euro. We wrześniu 2024 roku rządy obu państw podpisały memorandum o współpracy, które określiło ten limit dla pięcioletniej fazy budowy.

Prezydent Cypru Nikos Christodoulides wcześniej uzależniał wypłatę od wydania Navtexu w celu wznowienia badań głębinowych. Greckie władze wydały takie ostrzeżenie nawigacyjne 6 listopada na wniosek francuskiej firmy Nexans, producenta podmorskiego kabla. Francuski statek badawczy Abeille Marengo 10 listopada wyruszył z Heraklionu na Krecie na wody na wschód od Karpathos, a 12 listopada na wodach międzynarodowych rozpoczęły się badania trasy kabla.

Admie wcześniej informowała, że odcinek Great Sea Interconnector między systemami energetycznymi Grecji i Cypru ma zostać ukończony do końca 2031 roku.

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