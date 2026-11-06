Na Cyprze wsparcie finansowe dla państwowych usług medycznych Okypy przedłużono do końca 2026 roku. Minister zdrowia Neofitos Charalambides oświadczył, że obecnie nie ma planów zmiany mechanizmu udzielania tej pomocy, informuje Cyprus Mail.

Kontrola finansów Okypy

Według ministra firma PricewaterhouseCoopers prowadzi już badanie dodatkowych działań niezbędnych do dalszego funkcjonowania usług medycznych. Kwestia ekonomicznej autonomii państwowych szpitali była rozpatrywana przez parlamentarną komisję zdrowia podczas dyskusji nad budżetem Ministerstwa Zdrowia na 2027 rok.

Charalambides poinformował, że specjalna grupa ekonomistów analizuje finanse Okypy, a także możliwości zwiększenia dochodów i ograniczenia wydatków. Oddzielny komitet z udziałem przedstawicieli Okypy oraz ministerstw zdrowia i finansów przygotowuje raport dotyczący rentowności usług medycznych. Dokument ma dać ministrowi jaśniejsze wyobrażenie o krokach potrzebnych do nieprzerwanego funkcjonowania Okypy w 2027 roku.

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Apele o reformy

Minister zaznaczył, że Okypy ma obecnie wystarczające rezerwy, aby kontynuować działalność, jednak organizacja musi stać się stabilna finansowo i mieć zrównoważony budżet.

Przewodnicząca parlamentarnej komisji zdrowia Savia Orphanidou oświadczyła, że Okypy i państwowe szpitale nie powinny potrzebować państwowych dotacji. Wezwała również do reform na rzecz długoterminowej rentowności krajowego systemu opieki zdrowotnej Gesy, w tym do przeciwdziałania niedociągnięciom systemu, nadużyciom, kolejkom do usług medycznych oraz pogorszeniu ich jakości.

Poseł George Pamboridis wyraził zaniepokojenie autonomią państwowych szpitali, poruszając kwestie obsady kadrowej, zarządzania personelem i zależności od służby publicznej. Posłanka Litsa Drusioti stwierdziła, że autonomia Okypy istnieje głównie na papierze, podczas gdy państwowe dotacje rosną zamiast zmniejszać deficyt.

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