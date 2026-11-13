Cypr prognozuje, że łączne wydatki na obronność w 2027 roku osiągną około 2,2% produktu krajowego brutto. Takie wyliczenia podczas dyskusji nad budżetem Ministerstwa Obrony na 2027 rok w komisji finansów Izby Reprezentantów przedstawił pełniący obowiązki stałego sekretarza resortu Stelios Kountouris, informuje Cyprus Mail.

Prognoza wydatków

W 2028 roku łączny wskaźnik wydatków obronnych ma według prognoz nieznacznie spaść do 2,11% PKB. Wyliczenia te uwzględniają wydatki w ramach programu Unii Europejskiej Security Action for Europe, czyli SAFE.

Wydatki bezpośrednio przewidziane na wzmocnienie zdolności obronnych mają stanowić 1,06% PKB w 2027 roku i około 1% PKB w 2028 roku. Dla porównania, w 2026 roku wskaźnik ten wynosił 0,73% PKB.

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Rozwój przemysłu obronnego

Minister obrony Vasilis Palmas oświadczył, że jednym z priorytetów rządu jest rozwój krajowego przemysłu obronnego. Jak zaznaczył, inwestycje w tę branżę będą jednocześnie poszerzać możliwości Gwardii Narodowej i wspierać gospodarkę kraju.

Palmas zauważył, że lokalny przemysł obronny już opracowuje programy technologiczne ważne dla programów uzbrojenia Gwardii Narodowej. Wśród innych kierunków pracy ministerstwa wymienił wzmocnienie potencjału odstraszania i zdolności wojskowych Gwardii Narodowej, ochronę środowiska i zwiększanie jej odporności na skutki zmian klimatu, a także cyfrową transformację resortu obrony i wdrażanie nowych technologii.

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