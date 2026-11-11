Na Cyprze zatwierdzono Krajową Strategię Rozwoju Sztucznej Inteligencji do 2032 roku, która przewiduje zastosowanie AI w usługach publicznych, biznesie i nauce. Jednocześnie wydatki na kluczowe kierunki realizacji dokumentu nie zostały jeszcze określone: mają zostać wyliczone w przyszłym Planie Działania, informuje Cyprus Mail.

Zatwierdzona wersja strategii liczy 120 stron, podczas gdy lipcowy projekt przeznaczony do konsultacji publicznych miał 101 stron. Dokument wzmocnił zabezpieczenia, doprecyzował podział odpowiedzialności między instytucjami oraz dodał wsparcie dla technologii opracowanych w cypryjskim ekosystemie badań i innowacji.

Przesunięto terminy dla organów państwowych

Ministerstwa i inne struktury państwowe powinny opublikować własne strategie stosowania AI do końca 2027 roku. W poprzedniej wersji dokumentu terminem był marzec 2027 roku. Takie plany będą aktualizowane co roku i kompleksowo przeglądane raz na trzy lata.

Z końcowego rozdziału dotyczącego wdrożenia usunięto także szereg dokładnych terminów. W szczególności projekt proponował zakup sześciu transformacyjnych rozwiązań AI w ciągu ośmiu miesięcy oraz określenie po pięć priorytetowych scenariuszy zastosowania dla każdego ministerstwa w ciągu 12 miesięcy. Zamiast tego realizację podzielono na trzy etapy: uruchomienie mechanizmów zarządzania i określenie priorytetów, wdrożenie pierwszych portfeli projektów oraz skalowanie inicjatyw, które wykażą rezultaty.

Spośród 12 proponowanych programów flagowych planuje się wybrać sześć krajowych projektów transformacyjnych. Pierwsze wdrożenia mają przynieść mierzalny efekt w ciągu 12–24 miesięcy, jednak dla poszczególnych faz nie ma sztywnego harmonogramu.

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Mniej obowiązków dla biznesu

Ostateczna redakcja wprost wskazuje, że strategia nie tworzy nowych obowiązków prawnych dla prywatnych organizacji poza obowiązującym prawem europejskim i krajowym. Firmom, z wyjątkiem małych i średnich przedsiębiorstw, zaleca się sformalizowanie planów wdrażania AI.

Krajowe ramy zgodności z wymogami dotyczącymi AI będą zapewniać rekomendacje i pomoc w przygotowaniach, ale nie będą prowadzić oceny zgodności, wydawać certyfikatów ani oznaczać regulacyjnego zatwierdzenia systemów. Osobno dokument rozróżnia technologiczne środowiska testowe i piaskownicę regulacyjną przewidzianą w unijnym Akcie o sztucznej inteligencji.

Strategia zachowuje propozycję utworzenia funduszu współfinansowania inwestycji w startupy AI: mógłby on podwajać prywatne inwestycje do 1 mln euro na rundę dla jednej firmy. Parametry funduszu muszą jednak jeszcze zostać uzgodnione z odpowiednimi organami władzy. Dla mikroprzedsiębiorstw przewidziano vouchery, granty na wdrożenia, kredyty zasobowe na moce chmurowe i obliczeniowe, szkolenia pracowników oraz wsparcie integracyjne.

Parametry finansowe nie zostały jeszcze określone

Strategia zakłada zwiększenie udziału przedsiębiorstw korzystających z AI z 9,3% w 2025 roku do 75% w 2030 roku. Wśród innych celów są przygotowanie co najmniej 3 tys. specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji do 2032 roku, trzy AI-jednorożce oraz wejście kraju do pierwszej piętnastki państw europejskich pod względem badań w tej dziedzinie.

Jednocześnie dokument nie zawiera oceny potrzeb finansowych struktur zarządzania, danych i infrastruktury AI, centrów doskonałości, środowisk testowych oraz programów edukacyjnych. Obliczenia te mają znaleźć się w Planie Działania i planach instytucjonalnych.

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