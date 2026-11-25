Rząd Cypru rozpoczął konsultacje publiczne w sprawie projektu ustawy ustanawiającego minimalny wiek 15 lat dla zakładania i prowadzenia kont w mediach społecznościowych. Według Cyprus Mail dzieci poniżej 15. roku życia nie będą mogły zakładać ani prowadzić takich kont nawet za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Plan ochrony dzieci

Projekt ustawy jest częścią pierwszego kierunku planu działania na rzecz ochrony dzieci w mediach społecznościowych, który Rada Ministrów zatwierdziła we wrześniu. Plan przewiduje regulacje ustawowe, wykorzystanie narzędzi technologicznych, a także edukację i zwiększanie świadomości.

Prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył, że media społecznościowe dają możliwości komunikacji, nauki, wyrażania siebie i twórczości. Jednocześnie, jak zaznaczył, dostęp do nieodpowiednich treści, cyberprzemoc, ciągłe porównywanie się z innymi oraz nadmierne korzystanie z platform stwarzają nowe wyzwania dla dzieci.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Weryfikacja wieku i nadzór

Proponowane zasady będą dotyczyć wyłącznie mediów społecznościowych. Aby przestrzegać ograniczenia wiekowego, platformy będą zobowiązane wprowadzić mechanizmy weryfikacji wieku użytkowników.

Przestrzeganie przepisów będzie nadzorował organ ds. radia, telewizji i usług cyfrowych jako krajowy koordynator usług cyfrowych. W przypadku naruszeń będzie mógł stosować środki administracyjne i grzywny. Opinie obywateli są zbierane za pośrednictwem platformy „Głos Obywatela”, a konsultacje potrwają do 11 grudnia 2026 roku.

Czytaj nas na