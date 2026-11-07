Cypr uruchomi czteroletnią strategię przyciągania inwestorów — Cyprus Mail

Cypr uruchomi czteroletnią strategię przyciągania zagranicznych inwestorów i wykwalifikowanych pracowników. Poinformował o tym w Nikozji podczas dorocznej konferencji Amerykańskiej Izby Handlowej minister spraw wewnętrznych Konstantinos Ioannou, podaje Cyprus Mail.

Ioannou przedstawił rządową strategię przyciągania inwestycji i podkreślił, że zaufanie inwestorów zależy od przejrzystych procedur, skutecznych regulacji i sprawnego działania służb publicznych. Nazwał też współpracę transatlantycką wyraźnym strategicznym priorytetem Cypru, opartym na demokracji i poszanowaniu prawa międzynarodowego.

Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi

Według ministra dialog strategiczny między Cyprem a Stanami Zjednoczonymi tworzy ramy współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, energetyki, handlu, inwestycji i edukacji. Jako cel takiego partnerstwa wskazał wzmocnienie więzi handlowych i osiąganie praktycznych rezultatów.

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Ioannou zauważył, że transatlantycki handel skroplonym gazem ziemnym oraz zasoby wschodniej części Morza Śródziemnego mogą pomóc Europie zdywersyfikować dostawy energii. Obecność amerykańskich firm w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru, jak stwierdził, pokazuje wartość tej współpracy.

Energetyka i szlaki handlowe

Minister dodał, że projekty w zakresie energii odnawialnej, magazynowania energii i połączeń elektroenergetycznych powinny opierać się na właściwej ocenie technicznej, wiarygodnym finansowaniu i odpowiedzialności środowiskowej, z zachowaniem prawa międzynarodowego.

Ioannou wskazał również na możliwości handlu i inwestycji, które otwiera Korytarz Gospodarczy Indie–Bliski Wschód–Europa. Jego zdaniem Cypr może zaoferować wiedzę ekspercką w dziedzinie gospodarki morskiej oraz dostęp do jednolitego rynku UE. Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej Cypru Marios Kapiris poinformował, że organizacja reprezentuje ponad 100 dużych amerykańskich firm i przedsiębiorstw z udziałem amerykańskim, a jej priorytetami są przyciąganie inwestycji oraz współpraca w energetyce i technologii.

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