Cypr ponownie otrzyma wsparcie z mechanizmu solidarności Unii Europejskiej w ramach kolejnego rocznego cyklu na 2027 rok. Poinformowało o tym cypryjskie podministerstwo ds. migracji po opublikowaniu drugiego dorocznego europejskiego raportu dotyczącego azylu i migracji, podaje Cyprus Mail.

Presja migracyjna i wsparcie UE

W raporcie Komisji Europejskiej Cypr, a także Grecję, Włochy i Hiszpanię wskazano jako kraje doświadczające presji migracyjnej z powodu nasilenia nieregularnych przepływów migracyjnych w poprzednich latach.

Od lipca 2025 roku do czerwca 2026 roku liczba nielegalnych wjazdów na Cypr spadła o 34% w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami. Komisja Europejska powiązała to przede wszystkim ze spadkiem liczby przyjazdów z Syrii oraz dalszą współpracą z władzami Libanu.

Komisja Europejska zaproponowała mechanizm solidarności na 2027 rok, jednak jego całkowita skala oraz konkretne wkłady poszczególnych państw mają dopiero zostać określone przez UE. Wsparcie może obejmować relokacje, wkłady finansowe, udostępnienie personelu lub inną pomoc operacyjną. Dostęp do niego jest powiązany z konsekwentnym stosowaniem wspólnych zasad odpowiedzialności.

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Relokacje i powroty

W 2026 roku uzgodniono dla Cypru 1 200 relokacji. Według oceny podministerstwa ds. migracji ma to przyczynić się do dalszego zmniejszenia liczby osób ubiegających się o azyl oraz ograniczenia obciążenia systemu i infrastruktury.

Podministerstwo oświadczyło również, że Cypr ma największą liczbę decyzji nakazujących powrót w stosunku do liczby ludności i PKB. Według jego danych kraj należy do pięciu państw UE, które przeprowadziły ponad połowę powrotów do państw trzecich w bloku.

Za priorytety władz uznano ścisłą kontrolę przyjazdów, szybsze rozpatrywanie wniosków, zwalczanie sieci handlu ludźmi, wykonywanie decyzji o powrocie oraz współpracę z krajami pochodzenia i tranzytu. Komisja Europejska odnotowała również postępy Cypru we wdrażaniu Paktu o migracji i azylu, w tym nowych procedur kontroli w Purnara, aktualizacji ram legislacyjnych i administracyjnych, modernizacji infrastruktury oraz koordynacji właściwych służb.

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