Na Cyprze parlament uchwalił ustawę przewidującą sądową kontrolę spraw dotyczących administracyjnego zatrzymania obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej, jeśli okres ich przetrzymywania przekracza sześć miesięcy. Jak informuje Cyprus Mail, zmiany wprowadzono do ustawy o cudzoziemcach i imigracji, która reguluje wjazd, pobyt i deportację cudzoziemców.

Okres zatrzymania do 18 miesięcy

Wcześniej obywatele krajów spoza UE mogli być administracyjnie zatrzymywani przez okres do sześciu miesięcy. W określonych przypadkach okres ten można było przedłużyć o kolejne 12 miesięcy — łącznie do 18 miesięcy. Wśród podstaw przedłużenia wymieniano brak współpracy ze strony osoby zatrzymanej lub opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych dokumentów podróży od państw trzecich.

Od teraz w przypadkach zatrzymania trwającego ponad sześć miesięcy musi zostać wydany sądowy nakaz habeas corpus.

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Głosowanie i zastrzeżenia

Za poprawką zagłosowało 39 deputowanych. Przeciw były partie Elam i Alma. Ustawodawstwo zmieniono, aby dostosować je do dyrektywy UE, a także zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących zobowiązań Cypru związanych z integracją ze strefą Schengen.

Deputowany Alma Michalis Paraskeva skrytykował przepis, zgodnie z którym wnioski o habeas corpus będzie składał dyrektor Departamentu Migracji. Jego zdaniem sprzeczność polega na tym, że urzędnik, który wnosi o przedłużenie zatrzymania, będzie jednocześnie składał taki wniosek. Ostrzegł przed możliwymi komplikacjami prawnymi. Deputowany Akel Aristos Damianou powołał się na obowiązującą dyrektywę UE i podkreślił pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej przed cypryjskim ustawodawstwem.

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