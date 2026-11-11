Władze miejskie Kirjat Szmona w Izraelu zwróciły się do Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości o przedłużenie okresu wojennych rekompensat dla lokalnych przedsiębiorstw. Miasto twierdzi, że państwo przestało uznawać straty biznesu, zanim firmy zdążyły odbudować się po ewakuacji, informuje The Jerusalem Post.

4 listopada sędzia Ruth Ronnen zobowiązała rząd i innych pozwanych do złożenia wstępnej odpowiedzi do 4 stycznia 2027 roku. Decyzja ta nie oznacza uwzględnienia żądań władz miejskich ani przyznania rekompensat.

Spór o terminy wypłat

Wniosek kwestionuje zakończenie prawa do rekompensaty w ramach tak zwanej czerwonej ścieżki od 1 marca 2025 roku. Mechanizm ten przewiduje wypłaty dla przedsiębiorstw w społecznościach przygranicznych za potwierdzone straty. Kwestionowana jest również data 30 czerwca 2025 roku, do której obowiązywały dodatkowe tymczasowe programy rekompensat.

Władze miejskie proszą o uznanie strat poniesionych od 7 października 2023 roku do ogłoszenia przez rząd zakończenia działań wojennych, lecz co najmniej do 31 grudnia 2026 roku. Jako alternatywę miasto proponuje ponowne rozpatrzenie dat zakończenia wypłat i prawa do rekompensat w późniejszych okresach ograniczeń wojskowych.

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W mieście uważają, że zezwolenie mieszkańcom na powrót nie przywróciło przedsiębiorstwom bazy klientów, siły roboczej ani przychodów. Według władz miejskich po długotrwałej ewakuacji biznes stanął w obliczu odpływu klientów, pracowników, którzy znaleźli zatrudnienie w innych miejscach, oraz kosztów wznowienia działalności przed powrotem przychodów.

Stanowisko organu podatkowego i dane o odbudowie

Urząd Podatkowy wcześniej odrzucił żądanie miasta. Dyrektor Funduszu Rekompensat Amir Dahan wyjaśnił w liście z 24 września, że prawo do wypłat zależało od warunków określonych ustawowo, w tym od zaprzestania działalności z powodu ograniczeń wojskowych, a nie od formalnego zakończenia wojny. Jak zaznaczył, mieszkańcom zezwolono na powrót od 1 marca, dlatego warunek zaprzestania działalności nie był już spełniony.

Władze miejskie powołują się również na decyzję rządu ze stycznia 2025 roku, która pozwalała części ewakuowanych pozostawać w miejscach tymczasowego zakwaterowania do 7 lipca 2025 roku. Jednocześnie Dahan podkreślił, że przedłużony pobyt w hotelach nie wydłużał oficjalnego okresu ewakuacji.

Zgodnie z raportem Centrum Badań i Informacji Knesetu ze stycznia 2026 roku liczba aktywnych przedsiębiorstw w Kirjat Szmonie spadła z 1242 w lipcu-sierpniu 2023 roku do 881 w analogicznym okresie 2024 roku. W 2025 roku wzrosła do 1188, jednak pozostawała o 4,3% niższa niż przed wojną. Łączne obroty w lipcu-sierpniu 2025 roku wyniosły 860 mln szekli, wobec 778 mln w 2023 roku i 589 mln w 2024 roku. Miasto zaznacza, że dane zbiorcze nie dowodzą odbudowy każdego pojedynczego przedsiębiorstwa.

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