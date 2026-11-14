Trener reprezentacji Australii w rugby Les Kiss przywrócił Cartera Gordona i Roba Valetiniego do wyjściowego składu Wallabies na mecz Nations Championship przeciwko Szkocji. Gordon zagra na pozycji nr 10, a Valetini wystąpi w trzeciej linii wraz z Harrym Wilsonem i Fraserem McReightem.

Jak podaje The Guardian, Gordon wrócił po złamaniu nogi, które było kolejną kontuzją przerywającą jego rozwój. Kiss uważa, że rugbysta może na stałe zająć kluczową pozycję łącznika ataku: od ostatniego Pucharu Świata Australijczycy wykorzystali już siedmiu różnych zawodników w wyjściowym składzie na tej pozycji.

Zmiany po porażce z Anglią

Declan Meredith, który grał w meczu przeciwko Anglii w miniony weekend, nie znalazł się w 23-osobowej kadrze na spotkanie ze Szkocją. Australia przystępuje do pojedynku po trzech kolejnych porażkach w testach.

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Valetini, dwukrotny zdobywca Medalu Johna Ealesa, wcześniej wchodził z ławki rezerwowych, aby wzmocnić grę. Teraz Kiss przywrócił go do wyjściowego składu na pozycji nr 6, licząc na jego zdolność do nadania zespołowi impetu.

Suaalii zagra w środku

Joseph-Aukuso Suaalii przejdzie z lewego skrzydła na pozycję wewnętrznego środkowego, gdzie ponownie stworzy parę z Lenem Ikitau. Z powodu kontuzji Isaaca Henry’ego, która zakończyła jego udział w tournée, jest to już szósta z rzędu zmiana pary środkowych w składzie Australii.

Kiss liczy na zrozumienie między Ikitau a Suaaliim, którzy wcześniej rozegrali razem 17 meczów testowych. Trener wsparł również Suaaliiego po krytyce, w tym ze strony byłego skrzydłowego reprezentacji Anglii Chrisa Ashtona. Australijska drużyna straciła 138 punktów w trzech ostatnich porażkach.

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