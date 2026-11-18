Chiny budują niemal 3-kilometrowy pas startowy na rafie Antelope na Wyspach Paracelskich na Morzu Południowochińskim. Jak podaje Channel NewsAsia, zdjęcia satelitarne i oceny ekspertów wskazują, że nowy obiekt może znacząco wzmocnić obecność wojskową Pekinu na strategicznie ważnych wodach.

Nowa infrastruktura na rafie

Według Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych oraz Instytutu Lowy’ego Chiny rozpoczęły na rafie pod koniec 2025 roku zakrojone na szeroką skalę prace pogłębiarskie i rekultywację terenu. W ciągu dziesięciu miesięcy jedna z najmniejszych chińskich placówek na Wyspach Paracelskich przekształciła się w wyspę, która może dorównać największemu atolowi archipelagu, powiedział Lowell Bautista, autor raportu Instytutu Lowy’ego.

Na zdjęciach firmy Planet Labs wykonanych we wrześniu widać konstrukcję przypominającą pas startowy. Na fotografii z 17 października widoczna jest również podstawa portu. Według ocen analityków pas może zostać oddany do użytku do połowy 2027 roku.

Możliwości dla lotnictwa

Według CSIS pas na rafie Antelope jest rozmiarami porównywalny z lotniskiem na wyspie Woody w archipelagu Paraceli oraz z trzema pasami startowymi na Wyspach Spratly. Bonji Ohara, dyrektor japońskiej firmy wywiadowczej Deep Dive, uważa, że będzie on mógł przyjmować nie tylko myśliwce, lecz także samoloty transportowe, tankowce powietrzne i bombowce.

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Bautista zauważył, że nowy obiekt wraz z infrastrukturą na Wyspach Spratly i wyspie Hajnan tworzy sieć pasów startowych, portów i czujników na Morzu Południowochińskim. Analitycy uważają również, że rafa Antelope może rozszerzyć chińskie możliwości obserwacyjne w pobliżu wybrzeża Wietnamu oraz wzmocnić potencjał wojskowy Chin w pobliżu ważnych szlaków żeglugowych.

Reakcja stron

Do Wysp Paracelskich roszczenia zgłaszają Chiny, Wietnam i Tajwan. Chiny sprawują faktyczną kontrolę nad archipelagiem od 1974 roku, po krótkim starciu zbrojnym z Wietnamem. Pekin określa prace na wyspach jako niezbędną budowę mającą poprawić warunki życia i pracy mieszkańców oraz rozwinąć lokalną gospodarkę.

W sierpniu Wietnam nazwał budowę na rafie Antelope „całkowicie nielegalną” i zażądał natychmiastowego zaprzestania takich działań. Harrison Prétat, zastępca dyrektora Asia Maritime Transparency Initiative, oświadczył, że pas i port zwiększą możliwości chińskich operacji wojskowych i paramilitarnych, jednak inne państwa Azji Południowo-Wschodniej zgłaszające roszczenia nadal zachowują dostęp do zasobów morskich i własne placówki.

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