Chiny jednocześnie budują lub wyposażają sześć nowych desantowych okrętów transportowo-dokowych Type 071 w dwóch stoczniach — w Szanghaju i Kantonie. Cztery jednostki znajdują się w zakładzie Hudong-Zhonghua na wyspie Changxing w Szanghaju, a kolejne dwie — w stoczni Longxue należącej do CSSC Offshore & Marine Engineering Group w Kantonie, informuje South China Morning Post.

Produkcja w dwóch stoczniach

Według Janes Fighting Ships dwa okręty w Szanghaju zwodowano w sierpniu i październiku, jednak nie weszły one jeszcze do służby we flocie. Kolejne dwie jednostki w szanghajskiej stoczni pozostają w fazie budowy. Naval News również informował o równoległej produkcji Type 071 w dwóch stoczniach, choć nie uwzględnił kolejnego okrętu zwodowanego w Szanghaju w ubiegłym miesiącu.

Okręty Type 071 są przeznaczone do transportu żołnierzy, pojazdów opancerzonych, śmigłowców i poduszkowców. Według oceny Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych zawartej w publikacji Military Balance 2026 chińska marynarka wojenna ma osiem takich okrętów i cztery większe śmigłowcowe okręty desantowe Type 075. Jeśli wszystkie sześć nowych jednostek trafi do chińskiej marynarki wojennej, liczba Type 071 wzrośnie o 75%, do 14 jednostek. Jednocześnie źródło zaznacza, że terminy wprowadzenia nowych okrętów do służby oraz ich przeznaczenie dla chińskiej marynarki wojennej są obecnie niejasne.

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Oceny dotyczące Tajwanu

Emerytowany kapitan Marynarki Wojennej USA i były dyrektor wywiadu Floty Pacyfiku USA Jim Fanell uważa jednoczesną budowę okrętów w dwóch stoczniach za dowód dążenia Pekinu do zwiększenia zdolności desantowych. Według jego oceny sześć dodatkowych jednostek Type 071 może transportować od 3600 do 4800 piechoty morskiej oraz 24 poduszkowce.

Specjalista ds. chińskiej wojny morskiej z Uniwersytetu Browna, Lyle Goldstein, przypuszcza, że wznowienie budowy po kilkuletniej przerwie może być związane z zaufaniem do sprawdzonej konstrukcji, zmianą priorytetów stoczniowych lub potrzebą stworzenia realnej opcji operacji desantowej przeciwko Tajwanowi. Zaznaczył również, że dodatkowe okręty mogą wzmocnić zdolność Chin do działania na Morzu Wschodniochińskim i Morzu Południowochińskim.

W raporcie Pentagonu na temat możliwości wojskowych Chin, opublikowanym w grudniu 2025 roku, wskazano, że chińska marynarka wojenna niemal na pewno nie ma wystarczających konwencjonalnych zdolności transportu powietrznego i morskiego do przeprowadzenia ataku na Tajwan na dużą skalę. Jednocześnie chińska flota kontynuuje ćwiczenia z komercyjnymi promami typu roll-on/roll-off, co według oceny Pentagonu wskazuje na wysiłki na rzecz integracji cywilnych jednostek podwójnego zastosowania z operacjami desantowymi.

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