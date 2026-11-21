Minister obrony Chin, admirał Dong Jun, spotkał się w Wielkiej Brytanii z brytyjskim ministrem obrony Wesem Streetingiem. Była to pierwsza od 26 lat wizyta szefa chińskiego resortu obrony w tym kraju, informuje Anadolu Agency.

Tematy rozmów

Strony omówiły stosunki dwustronne, współpracę wojskową, sytuację międzynarodową i regionalną, a także kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Poinformowało o tym w piątek chińskie Ministerstwo Obrony.

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Według chińskiego resortu uczestnicy spotkania uzgodnili realizację porozumień osiągniętych przez przywódców obu państw oraz wspieranie stabilnego, zdrowego i zrównoważonego rozwoju więzi między siłami zbrojnymi obu krajów.

Oświadczenie brytyjskiego ministra

Wcześniej Wes Streeting oświadczył, że Chiny są trzecim największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii i mają największe na świecie aktywne siły zbrojne, dlatego Londyn nie może ignorować Pekinu. Jednocześnie podkreślił, że uznanie wpływu Chin nie oznacza akceptacji ich zachowania, a współpraca gospodarcza nie przekształci się w strategiczną zależność.

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