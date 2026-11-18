Chiny i pięć innych państw przyłączyły się do zobowiązania, by potroić światowe moce jądrowe na szczycie klimatycznym Cop31 w Turcji. Łączna liczba państw popierających ten cel wzrosła do 39. Jak informuje The National, najwięksi importerzy energii w Azji przyspieszają rozwój energetyki jądrowej w obliczu wojny w Iranie, która ujawniła ich zależność od ropy i gazu z państw Zatoki Perskiej.

Azja buduje większość nowych reaktorów

Według Global Energy Monitor w Azji powstaje 66 gigawatów z 91 gigawatów mocy jądrowych budowanych na świecie. Stanowi to 73% światowego wolumenu i jest ponad dwukrotnie większe niż udział regionu w działających mocach jądrowych.

Zależność państw azjatyckich od dostaw przez Cieśninę Ormuz ma szczególne znaczenie dla eksporterów z Zatoki Perskiej. Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej w 2024 roku kraje Azji kupiły 84% ropy i kondensatu oraz 83% skroplonego gazu ziemnego transportowanych przez cieśninę.

Plany Japonii, Korei Południowej i Wietnamu

Japonia, która przed konfliktem otrzymywała przez Cieśninę Ormuz 93% importowanej ropy naftowej, dąży do ponownego uruchomienia większej liczby reaktorów. Korea Południowa przyspieszyła konserwację pięciu wyłączonych bloków energetycznych, a Wietnam zatwierdził budowę dwóch reaktorów. Filipiny również rozważają uruchomienie elektrowni jądrowej zbudowanej w latach 70. i 80., która nigdy nie działała.

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Premier Japonii Sanae Takaichi zaproponowała utworzenie azjatyckiego odpowiednika Międzynarodowej Agencji Energetycznej w celu koordynacji zapasów ropy i awaryjnego uwalniania rezerw. Wezwała również do zacieśnienia więzi energetycznych z producentami z Zatoki Perskiej.

Wpływ na gaz, a nie na ropę

Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje, że do 2030 roku światowa produkcja energii jądrowej będzie rosła średnio o 2,8% rocznie, ponad dwukrotnie szybciej niż w poprzednich pięciu latach. Według szacunków agencji Chiny dodadzą niemal 30 gigawatów mocy, a produkcja energii elektrycznej z atomu w Indiach będzie rosła o 15% rocznie.

Jednocześnie wpływ na eksport z państw Zatoki Perskiej nie ujawni się od razu. Energetyka jądrowa bezpośrednio konkuruje głównie z gazem w produkcji energii elektrycznej, podczas gdy popyt na ropę w dużej mierze kształtują transport i przemysł. MAE oczekuje, że w tej dekadzie produkcja energii z gazu będzie rosła o około 5% rocznie w Chinach i o 9,7% w Indiach.

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