Chiny i Singapur uzgodniły rozszerzenie dostępu przedsiębiorstw do finansowania w juanach, w tym na potrzeby operacji handlowych z państwami trzecimi. Działania ogłoszono na posiedzeniu Wspólnej Rady Współpracy Dwustronnej w Singapurze, któremu współprzewodniczyli wicepremier Singapuru Gan Kim Yong oraz wicepremier Rady Państwowej Chin Ding Xuexiang, poinformował Euronews.

Nowe mechanizmy finansowania

Urząd Monetarny Singapuru i Ludowy Bank Chin zrestrukturyzują istniejący program finansowania w juanach, oparty na umowie swapowej między bankami centralnymi. Jeden z mechanizmów umożliwi upoważnionym instytucjom finansowym pozyskiwanie juanów na szerszy zakres operacji kredytowych.

Chodzi w szczególności o finansowanie handlu z innymi krajami, bieżących kosztów operacyjnych i inwestycji. Środki będą udostępniane na jeden, trzy lub sześć miesięcy. Inny mechanizm nadal będzie zapewniał rezerwowe finansowanie w juanach dla instytucji finansowych w Singapurze.

Strony planują również rozszerzyć listę aktywów, które mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie pożyczek. Kwestia akceptowania chińskich obligacji skarbowych jako zastawu jest nadal omawiana. Banki centralne analizują możliwość połączenia systemów szybkich płatności dla niewielkich transferów między obu krajami. Urząd Monetarny Singapuru nie ogłosił zwiększenia całkowitej kwoty dostępnego finansowania.

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Część szerszej współpracy

Ustalenia finansowe wchodzą w skład pakietu 29 porozumień i inicjatyw w dziedzinach finansów, handlu, technologii i ochrony zdrowia. Obejmuje on nowe ustalenia, przedłużenie istniejących mechanizmów oraz propozycje dalszych prac.

Chiny zachęcają firmy do aktywniejszego wykorzystywania juana, znanego również jako renminbi, w handlu międzynarodowym i inwestycjach. Według analizy Banku Rezerw Australii udział chińskiego handlu rozliczanego w juanach wzrósł z mniej niż 20% w 2021 roku do około 35%. Jednocześnie waluta stanowiła mniej niż 2% światowych rezerw walutowych.

Singapur i Chiny zamierzają również wspierać firmy dążące do wejścia na giełdę i pozyskania środków na swoich wzajemnych rynkach akcji. Osobno kraje ogłosiły plany utworzenia korytarza gospodarczego między Singapurem, ekomiastem Tianjin i Nowym Obszarem Xiong’an w północnych Chinach.

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