Chiny i Stany Zjednoczone 13 listopada przeprowadziły pierwsze posiedzenie rady handlowej, na którym omówiły obniżenie ceł, handel produktami rolnymi i inne kwestie dwustronne. Poinformowało o tym chińskie Ministerstwo Handlu, jak podaje Channel NewsAsia.

Chiński resort oświadczył, że strony przeprowadziły szczery, pogłębiony i konstruktywny dialog na temat realizacji wyników wcześniejszych chińsko-amerykańskich negocjacji gospodarczych i handlowych. Wśród tematów były cła, wzajemne porozumienie o ich obniżeniu według schematu 30 mld dolarów za 30 mld dolarów, a także handel rolny.

Dalsze prace rady handlowej

Ministerstwo Handlu Chin nie poinformowało o osiągnięciu konkretnych porozumień po pierwszym spotkaniu. Jednocześnie zaznaczyło, że Pekin i Waszyngton będą nadal wykorzystywać radę handlową do rozwiązywania problemów handlowych, rozszerzania współpracy i zmniejszania liczby nierozstrzygniętych kwestii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Cła i zakupy produktów rolnych

Po wrześniowym szczycie prezydenta Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa w Waszyngtonie strony zaproponowały pakiet wzajemnego obniżenia ceł o wartości 60 mld dolarów. Obejmuje on około 17 mld dolarów amerykańskich produktów rolnych, które Chiny importowały w 2024 roku, jednak plan nie został jeszcze sfinalizowany.

Według analizy danych celnych Reutersa, zakupy przez Chiny amerykańskich towarów rolnych, z wyjątkiem soi, mogą w tym roku spaść do najniższego poziomu od siedmiu lat. Dzieje się tak mimo porozumienia o corocznych zakupach o wartości 17 mld dolarów do 2028 roku. Pekin wielokrotnie wzywał Waszyngton do realizacji porozumienia o obniżeniu ceł o wartości 60 mld dolarów, nazywając to warunkiem wstępnym zwiększenia zakupów amerykańskich produktów rolnych.

Biały Dom oświadczył, że Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem w czwartek na marginesie forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen.

Czytaj nas na