Chiny i Stany Zjednoczone przeprowadziły w Pekinie pierwsze rozmowy dotyczące handlu rolnego w ramach nowo utworzonej Chińsko-Amerykańskiej Rady ds. Handlu. Spotkanie odbyło się w poniedziałek i wtorek podczas pierwszego posiedzenia Grupy Roboczej ds. Rolnictwa, informuje Anadolu Agency.

Regulacje i dostęp do rynku

Strony omówiły regulacje dotyczące produktów rolnych, dostęp do rynków i handel. Według ministerstwa wymiana poglądów była szczera, pogłębiona i konstruktywna oraz odbywała się zgodnie z konsensusem osiągniętym przez przywódców obu państw.

Ministerstwo poinformowało również, że strony będą kontynuować komunikację za pośrednictwem grupy roboczej, aby rozpatrywać wzajemne obawy w sektorze rolnym i wspierać stabilny oraz zrównoważony rozwój stosunków gospodarczych i handlowych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.

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Stanowisko Pekinu w sprawie ceł

Osobno rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun oświadczył, że Pekin sprzeciwia się wojnom celnym i handlowym, które, jak powiedział, nie leżą w interesie żadnej ze stron. Odpowiadał na pytanie dotyczące twierdzeń o chińskich nadwyżkach mocy produkcyjnych oraz doniesień o możliwości nałożenia przez USA ceł na Chiny i inne kraje.

Guo wezwał do rozwiązywania takich kwestii poprzez konsultacje oparte na równości, wzajemnym szacunku i wzajemnych korzyściach. Nazwał twierdzenia o nadwyżkach mocy fałszywą tezą i oświadczył, że Chiny sprzeciwiają się wykorzystywaniu tej kwestii jako pretekstu do politycznych manipulacji.

Strony uzgodniły utworzenie Rady ds. Handlu na szczycie prezydenta USA Donalda Trumpa i przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga w Pekinie w maju 2026 roku. Pod koniec września rozpoczęła ona działalność.

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