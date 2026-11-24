Chiny i Turcja podczas szczytu klimatycznego ONZ COP31 uzgodniły realizację projektów w dziedzinie czystej energii o wartości 15 mld dolarów. Pierwszego dnia szczytu państwa zorganizowały w Stambule Chińsko-Tureckie Forum Zielonego Biznesu, które zgromadziło setki przedstawicieli firm i rządów obu państw. Kilka dni później w Antalyi podpisały odpowiednie memorandum.

Chińskie firmy na szczycie

Chiński pawilon na COP31 gościł wydarzenia z udziałem ponad dziesięciu czołowych firm z kraju, informuje The Japan Times. Producent sprzętu solarnego Longi Green Energy Technology zaprezentował kierunek systemów akumulatorowych dla centrów danych, CATL opowiedział o zmniejszaniu śladu węglowego swoich baterii, a państwowa spółka energetyczna przedstawiła wielkoskalowe projekty hydroenergetyczne w Azji Południowo-Wschodniej.

Jednym z głównych rezultatów prezydencji COP31 było zobowiązanie ponad 75 państw do przyspieszenia elektryfikacji. Według publikacji chińscy producenci czystych technologii odegrają znaczącą rolę w realizacji tego zobowiązania.

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Eksport i lokalizacja produkcji

W tym roku chiński eksport pojazdów elektrycznych, baterii i innych czystych technologii przekroczył 1 bln juanów, czyli około 150 mld dolarów. Publikacja zauważa, że taka wielkość eksportu może zmniejszyć globalny ślad węglowy o wartość równoważną rocznym emisjom Brazylii.

Chińskie firmy coraz aktywniej szukają partnerów za granicą, ponieważ wzrost popytu na rynku krajowym zwalnia, a w USA, UE i innych krajach obowiązują ograniczenia handlowe. W szczególności cła na chińskie pojazdy elektryczne mogą sięgać 45% w Unii Europejskiej i 100% w Stanach Zjednoczonych.

Longi ma już zakłady produkcyjne w Stanach Zjednoczonych i Azji Południowo-Wschodniej, choć większość jego paneli słonecznych nadal jest dostarczana z Chin. Producent turbin wiatrowych Ming Yang Smart Energy Group również podejmuje ostateczną decyzję w sprawie lokalizacji nowej fabryki po tym, jak brytyjskie władze zablokowały plan spółki budowy zakładu w Szkocji ze względów bezpieczeństwa narodowego.

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