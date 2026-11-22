Chiny i Wietnam zakończyły kolejny wspólny patrol morski w Zatoce Tonkińskiej, położonej w północno-zachodniej części Morza Południowochińskiego. Patrol trwał 32 godziny, a okręty pokonały 351 mil morskich, czyli około 650 kilometrów.

Okręty i ćwiczenia

W patrolu uczestniczyły dwie chińskie korwety typu 056A — Wuzhou i Enshi — oraz dwa okręty Wietnamskiej Marynarki Wojennej. Nazw wietnamskich okrętów nie ujawniono. Jak podaje South China Morning Post, w piątek cztery jednostki poruszały się w dwóch równoległych kolumnach wzdłuż chińsko-wietnamskiej granicy morskiej.

Strony na zmianę dowodziły szykiem i wymieniały dane dotyczące kursu oraz prędkości okrętów. W sobotę przećwiczyły operację poszukiwawczo-ratowniczą, symulując sytuację awaryjną z udziałem dwóch łodzi rybackich. Okręty manewrowały także w szykach jednokolumnowym, liniowym i dwukolumnowym zgodnie z uzgodnionym schematem naprzemiennego dowodzenia.

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41. wspólny patrol

Ten rejs był 41. wspólnym patrolem w ramach porozumienia zawartego przez resorty obrony Chin i Wietnamu w 2005 roku. Od 2006 roku kraje prowadzą regularne wspólne patrole morskie w Zatoce Tonkińskiej, średnio dwa razy w roku. Oddzielnie dwa razy w roku prowadzą patrole siłami straży przybrzeżnej, skoncentrowane na egzekwowaniu prawa na morzu i regulacji rybołówstwa.

Chińskie korwety typu 056A o wyporności 1440 ton są przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych, obrony wybrzeża i poszukiwania okrętów podwodnych. Są wyposażone w holowane systemy sonarowe, lekkie torpedy, przeciwokrętowe pociski rakietowe krótkiego zasięgu oraz armatę kalibru 76 mm. Kontakty wojskowe obu krajów trwają pomimo sporu o roszczenia terytorialne na Morzu Południowochińskim.

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