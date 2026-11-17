Chiny, Japonia i Korea Południowa podczas 29. szczytu ASEAN Plus Three w Manili na Filipinach omówiły wpływ wstrząsów geopolitycznych na stabilność w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz wezwały do zacieśnienia współpracy. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Ryzyka dla gospodarki regionu

Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr., który przewodniczy Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej, oświadczył, że wydarzenia oddalone od regionu o tysiące kilometrów już na niego wpływają poprzez wzrost cen żywności i energii. Według niego format ASEAN Plus Three pozwala wypracowywać praktyczne środki i mechanizmy finansowe służące ochronie stabilności gospodarczej.

Marcos zaznaczył, że konflikty, zakłócenia dostaw, niepewność finansowa i klęski żywiołowe wywierają nową presję na gospodarki państw regionu. Wezwał do zapewnienia, by rezultaty współpracy regionalnej były odczuwalne dla ludności.

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Wezwania do wzmocnienia współpracy

Premier Japonii Sanae Takaichi oświadczyła, że współpraca w ramach tego formatu wzmacnia autonomię i odporność państw. Za perspektywiczne kierunki współpracy uznała reagowanie na klęski żywiołowe i walkę z przestępczością zorganizowaną, a także potwierdziła poparcie dla centralnej roli i jedności ASEAN.

Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung podkreślił, że międzynarodowa sytuacja polityczna i gospodarcza stała się bardziej złożona i mniej przewidywalna niż niemal trzy dekady temu, gdy utworzono format ASEAN Plus Three. Wezwał do wzmocnienia zdolności regionu do reagowania na złożone kryzysy i odbudowy po nich.

Chiński minister rolnictwa Zhang Zhu również ostrzegł przed nasileniem napięć geopolitycznych, spowolnieniem światowego wzrostu gospodarczego i kumulowaniem się ryzyk. Wśród wyzwań wymienił dostawy energii, bezpieczeństwo żywnościowe i stabilność łańcuchów dostaw oraz wezwał państwa do wzmacniania wzajemnego zaufania.

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