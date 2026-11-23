Chiny budują w portowym mieście Dalian swój czwarty lotniskowiec, który obecnie nosi oznaczenie Type 004. Według Collina Koha, starszego pracownika naukowego Uniwersytetu Technologicznego Nanyang w Singapurze, okręt może zostać zwodowany w 2027 roku. Jednocześnie jego wejście do służby może potrwać od pięciu do dziesięciu lat, informuje Defense News.

Rozmiary i grupa lotnicza

Według danych Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, w październiku kadłub niedokończonego okrętu miał około 322 metrów długości i 46 metrów szerokości. CSIS określiło Type 004 jako znacznie większy od jakiejkolwiek innej klasy nawodnych okrętów bojowych w chińskiej marynarce wojennej.

Dyrektor programu azjatyckiego w think tanku Defence Priorities oświadczył, że po rozmieszczeniu lotniskowiec może przenosić od 75 do 90 samolotów. Collin Koh zaznaczył, że nowy okręt będzie nieco większy od lotniskowca Fujian, który obecnie jest największy we flocie chińskiej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

System napędu jądrowego

Według ocen analityków Type 004 będzie wyposażony w system napędu jądrowego. Koh uważa, że zapewni on więcej energii dla elektromagnetycznego systemu startu samolotów, umożliwi przyspieszenie startów bez zmniejszania ładunku użytecznego oraz zapewni szybkie kolejne loty bojowe po uzupełnieniu paliwa.

Profesor Uniwersytetu Cornella David Silbey powiedział, że napęd jądrowy faktycznie zapewni okrętowi nieograniczony zasięg pływania i pozwoli działać na całym świecie bez wsparcia tankowców, którego wymagają lotniskowce o tradycyjnym napędzie. Według jego oceny Type 004 będzie porównywalny pod względem rozmiarów z amerykańskimi lotniskowcami klas Nimitz i Ford oraz potencjalnie będzie mógł przenosić do 100 samolotów.

Alexander Huang, przewodniczący tajpejskiej Rady Studiów nad Strategią i Grami Wojennymi, przypuszcza, że czwarty lotniskowiec może stacjonować na północy Chin, podczas gdy pozostałe trzy chińskie lotniskowce znajdują się na południu kraju. Według niego Type 004 może być również wykorzystywany do szkolenia, konserwacji i operacji bojowych.

Czytaj nas na