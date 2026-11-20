W październiku Chiny zaimportowały 19,7 mln ton ropy naftowej od producentów z Zatoki Perskiej, z wyłączeniem Iranu. Było to o 42,4% więcej niż we wrześniu i najwięcej od początku tego, co OilPrice nazywa wojną z Iranem.

Czwarty miesiąc wzrostu

Obliczenia South China Morning Post, sporządzone na podstawie opublikowanych chińskich danych celnych, wskazują, że październik był czwartym z rzędu miesiącem wzrostu dostaw ropy z krajów Zatoki do Chin. Według tych szacunków producenci z regionu zapewnili niemal połowę całkowitego miesięcznego wolumenu chińskich dostaw ropy w ramach długoterminowych kontraktów. Ich wielkość zbliżyła się do poziomów notowanych przed rozpoczęciem wojny.

Wzrost chińskiego importu zbiegł się ze wznowieniem przepływów ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz. Jednocześnie producenci z krajów Zatoki obniżali ceny gatunków ropy dostarczanych do Azji, aby przyciągnąć nabywców w warunkach rekordowo wysokich stawek frachtowych.

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Spadek cen bliskowschodniej ropy

Wzrost dostaw z Bliskiego Wschodu osłabił notowania Dubai i Murban. Pod koniec października ceny fizycznych partii bliskowschodniej ropy spadły, ponieważ przepływy z regionu zostały wznowione i w niektóre dni osiągały poziomy sprzed wojny.

Na początku listopada Saudi Aramco obniżyło o 2 dolary za baryłkę cenę swojego flagowego gatunku Arab Light dla azjatyckich nabywców z załadunkiem w grudniu. Dyskonto wobec średniej Oman/Dubai wyniosło 6,50 dolara za baryłkę — był to największy spadek względem tego benchmarku od maja 2020 roku, gdy trwała pandemia COVID-19.

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