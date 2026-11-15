Chiny nie podjęły dialogu ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie losu dwóch Amerykanów, których Waszyngton uznaje za bezprawnie zatrzymanych, mimo wielokrotnych osobistych apeli prezydenta Donalda Trumpa do przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga. Powołując się na źródła zaznajomione ze sprawami, informuje o tym The Hill. Trump prawdopodobnie ponownie poruszy tę kwestię podczas spotkania z Xi na marginesie szczytu APEC w Shenzhen w Chinach, który odbędzie się 18–19 listopada.

Dwaj zatrzymani obywatele USA

Chodzi o sejsmologa Yulina Chena, który przebywa w więzieniu od ponad dwóch lat, oraz naukowca Mina Zenga, zatrzymanego w czerwcu. Chen jest oskarżony o szpiegostwo, podczas gdy Zengowi nie postawiono jeszcze zarzutów. Obiema sprawami zajmuje się chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego.

W październiku Min Zeng został hospitalizowany z powodu odwodnienia, choroby żołądka i innych problemów zdrowotnych. Jego żona, Sylvia Zeng, oświadczyła, że martwi się o fizyczny i psychiczny stan męża, oraz wezwała prezydenta USA do żądania jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia. Zwolennicy Zenga uważają, że możliwość doprowadzenia do jego uwolnienia może utrzymać się do czasu postawienia formalnych zarzutów.

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Stanowiska Pekinu i Waszyngtonu

Departament Stanu USA uznał obu Amerykanów za bezprawnie zatrzymanych. Według oceny amerykańskiej administracji oznacza to, że postawione im zarzuty lub podejrzenia są bezpodstawne. Ambasada Chin w Waszyngtonie zaprzeczyła temu, oświadczając, że Chen i Zeng są podejrzewani o działania zagrażające bezpieczeństwu narodowemu ChRL i naruszające chińskie prawo.

W październiku Departament Stanu dodał do zalecenia dotyczącego podróży do Chin wskaźnik ryzyka bezprawnego zatrzymania Amerykanów. Chiny mają obecnie zalecenie na poziomie 2, które przewiduje zwiększoną ostrożność podczas podróży. Dwupartyjne rezolucje Izby Reprezentantów i Senatu USA, przedstawione we wrześniu, wzywały do podniesienia poziomu ostrzeżenia do poziomu 3 oraz oceny, czy Chiny spełniają kryteria państwa sponsorującego bezprawne zatrzymania.

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