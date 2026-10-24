Chiny opublikowały dokument stanowiskowy dotyczący wzmocnienia globalnego zarządzania przestrzenią kosmiczną, w którym wezwały do zapobieżenia wyścigowi zbrojeń w kosmosie. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

W dokumencie zaznaczono, że osiągnięcia w badaniu kosmosu powinny przynosić korzyści wszystkim krajom. Wskazano w nim również, że obecne międzynarodowe ramy prawne w sektorze kosmicznym nie nadążają za szybkim rozwojem nauki i technologii kosmicznych oraz ich szerokim zastosowaniem.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa kosmicznego

W dokumencie ryzyko wyścigu zbrojeń w kosmosie oraz przekształcenia przestrzeni kosmicznej w nowy teatr konfliktu nazwano najpoważniejszym zagrożeniem i wyzwaniem dla bezpieczeństwa kosmicznego. Wzmocnienie globalnego zarządzania przestrzenią kosmiczną określono jako pilną kwestię dla ludzkości i wspólną odpowiedzialność wszystkich państw.

Chiny wezwały państwa do przestrzegania suwerennej równości, prawa międzynarodowego i podejścia wielostronnego. Dokument proponuje również utrzymanie równowagi między rozwojem a bezpieczeństwem w kosmosie, a także między stabilnością a zrównoważonym charakterem działalności kosmicznej.

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Przejrzystość i rola ONZ

Pekin wezwał do zapewnienia sprawiedliwego i niedyskryminującego dostępu do przestrzeni kosmicznej, rozwijania badań i innowacji technologicznych oraz poszanowania praw i interesów bezpieczeństwa wszystkich państw. Dokument mówi także o przeciwdziałaniu ofensywnej polityce wojskowej, większej przejrzystości w celu ograniczenia nieporozumień, regulowaniu komercyjnej działalności kosmicznej i pogłębianiu współpracy międzynarodowej.

Chiny podkreśliły, że ONZ musi pozostać głównym kanałem globalnego zarządzania przestrzenią kosmiczną. Dokument wzywa także do potwierdzenia zasady powstrzymywania się od groźby użycia lub użycia siły wobec obiektów kosmicznych, aby uniknąć konfliktu zbrojnego w kosmosie.

Dokument opublikowano po tym, jak sekretarz Sił Powietrznych USA Troy Meink oświadczył w ubiegłym miesiącu na konferencji obronnej, że Siły Kosmiczne USA dysponują bronią orbitalną do kontrolowania przestrzeni kosmicznej, zdolną chronić amerykańskie siły przed wrogimi działaniami.

Osobno Chiny w piątek wystrzeliły z kosmodromu Taiyuan w prowincji Shanxi satelitę teledetekcji Ziemi. Według państwowej agencji Xinhua będzie on wykorzystywany do badań gruntów, oceny plonów, zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków.

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