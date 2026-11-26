Chiny opublikowały pięcioletni plan edukacji obronnej państwa na lata 2026–2030, który przewiduje szersze objęcie uczniów, pracowników nowych sektorów oraz mieszkańców miast i wsi. Dokument został wspólnie wydany przez Wydział Propagandy rządzącej Komunistycznej Partii Chin oraz Departament Mobilizacji Obronnej Centralnej Komisji Wojskowej.

Jak informuje South China Morning Post, 15. plan pięcioletni określa cele polityczne, siedem głównych kierunków pracy oraz mechanizmy wdrażania. Pełny tekst dokumentu nie został podany do publicznej wiadomości.

AI dla edukacji obronnej

Według państwowej agencji Xinhua jedną z cech wyróżniających plan ma być modernizacja edukacji obronnej za pomocą technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji. Władze planują tworzyć specjalistyczne materiały edukacyjne i zbiory danych do szkolenia modeli, a także wspierać bazowy duży model dla sektora obronnego.

Plan przewiduje również wykorzystanie specjalistycznych modeli do nauczania w klasach i praktyki wojskowej, popularyzacji wiedzy naukowej i obronnej oraz szkolenia umiejętności obronnych. Dla młodzieży mają zostać przeprowadzone ogólnokrajowy konkurs wiedzy o obronności oraz konkurs wykorzystania inteligentnych systemów bezzałogowych.

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Szkoły, społeczności i lokalne wydarzenia

Plan łączy edukację obronną w placówkach oświatowych z promowaniem służby wojskowej i obejmuje wszystkie etapy edukacji szkolnej. Wśród deklarowanych zadań są rozwój baz edukacyjnych, szkolenie specjalistów, wykorzystywanie zasobów cyfrowych i koordynacja zasobów wojskowych na potrzeby działalności edukacyjnej.

Edukację obronną planuje się rozszerzać nie tylko w szkołach i obozach wojskowych, lecz także w organach państwowych, firmach, społecznościach miejskich, wsiach, cyberprzestrzeni oraz wśród pracowników nowych branż. Zaleca się także włączenie jej do lokalnych wydarzeń kulturalnych, naukowych i prozdrowotnych, w tym międzymiejskich lig piłkarskich, międzywiejskich zawodów i ceremonii upamiętniających.

Chiny w ostatnich latach wzmacniają programy edukacji w zakresie obrony państwa. Obecna praktyka obejmuje szkolenie wojskowe uczniów, włączanie odpowiednich tematów do programów nauczania oraz działania skierowane do szerokiej publiczności.

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