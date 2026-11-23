Chiny opublikowały plan modernizacji placówek i usług dla osób starszych oraz dzieci do 2030 roku. Dokument przewiduje inwestycje w infrastrukturę i poprawę jakości usług, aby lepiej dostosować ich dostępność do potrzeb ludności, informuje The Japan Times.

Plan opublikowano na stronie chińskiej Państwowej Komisji Rozwoju i Reform. Został on wspólnie wydany przez resorty odpowiedzialne za sprawy cywilne, ochronę zdrowia i edukację.

Cele w zakresie opieki nad osobami starszymi

Zgodnie z dokumentem do 2030 roku łóżka do opieki pielęgniarskiej mają stanowić 73% wszystkich miejsc w placówkach opieki nad osobami starszymi. Zasięg placówek środowiskowej opieki nad seniorami ma zostać zwiększony do 70%.

Władze zamierzają również zmodernizować około 2 tys. przestarzałych państwowych domów opieki dla osób starszych. Projekty będą finansowane z budżetu centralnego, specjalnych obligacji władz lokalnych oraz kredytów komercyjnych. Plan przewiduje także wzmocnienie nadzoru nad przedpłatami w takich placówkach, aby przeciwdziałać oszustwom.

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Wsparcie opieki nad dziećmi

Aby zwiększyć możliwości opieki nad dziećmi, Chiny planują rozszerzyć sieć centrów usług na wszystkie miasta na szczeblu prefektury. Wskaźnik zapisów dzieci w wieku poniżej trzech lat ma wzrosnąć o sześć punktów procentowych w porównaniu z poziomem z 2025 roku.

Plan wspiera przekształcanie lub rozbudowę przedszkoli w celu otwierania grup dla dzieci w wieku od dwóch do trzech lat. Pracodawcy będą również zachęcani do wykorzystywania własnych pomieszczeń do organizowania opieki nad dziećmi w miejscu pracy.

Kontekst demograficzny

W ostatnich latach chińskie władze wprowadzały dopłaty rodzinne, wsparcie opieki nad dziećmi oraz środki mające obniżyć koszty medyczne związane z porodem. Jednocześnie liczba urodzeń w kraju nadal spada.

W 2025 roku liczba ludności Chin zmniejszyła się czwarty rok z rzędu, a współczynnik urodzeń spadł do rekordowo niskiego poziomu. W tym samym roku wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi po raz pierwszy przewyższył wskaźnik obciążenia dziećmi, co oznacza, że ludność w wieku produkcyjnym utrzymuje więcej osób starszych niż dzieci.

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