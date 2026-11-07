Chiny potwierdziły rozmowy na temat możliwego spotkania przywódcy ChRL Xi Jinpinga, prezydenta USA Donalda Trumpa oraz prezydenta Rosji, państwa-agresora, Władimira Putina. Rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning oświadczyła, że Pekin pozostaje w kontakcie z odpowiednimi stronami w sprawie spotkania trzech głów państw. Może ono odbyć się w tym miesiącu na marginesie szczytu APEC w Shenzhen, informuje The Guardian.

Stanowisko w sprawie Ukrainy

Dyrektorka programu chińskiego w Stimson Center Sun Yun przypuściła, że Rosja może wykorzystać taki szczyt, aby zbliżyć Chiny i USA do stanowiska Moskwy w sprawie wojny przeciwko Ukrainie. Jednocześnie były wysoki urzędnik Departamentu Stanu USA Danny Russel powiedział, że doradcy Trumpa ostrzegali go przed omawianiem Ukrainy podczas tych rozmów.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ukraiński wywiad dysponuje danymi o przygotowywaniu przez Rosję nowych uderzeń w infrastrukturę energetyczną, mosty przez Dniepr oraz obiekty cywilne. Podkreślił, że Siły Powietrzne i Siły Zbrojne Ukrainy przygotowują się do obrony, a także ponownie wezwał sojuszników do jak najszybszego przekazania Kijowowi rakiet do amerykańskich systemów Patriot.

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Atak na Kijów i gwarancje bezpieczeństwa

W sobotę rosyjski atak rakietowy uszkodził budynek mieszkalny w Kijowie, poinformował mer Witalij Kliczko. Kijowska Miejska Administracja Wojskowa podała, że dwie osoby zostały ranne, a uszkodzony został budynek, w którym mieści się przedszkole. Po ataku urzędnicy ostrzegali mieszkańców stolicy przed ryzykiem kolejnych uderzeń.

Zełenski oświadczył również, że Ukraina potrzebuje jasno zapisanych gwarancji dotyczących tego, jak będzie działało powojenne wsparcie bezpieczeństwa ze strony partnerów w przypadku nowego ataku Rosji. Jego oświadczenie padło po dwudniowych rozmowach sojuszników w Brukseli dotyczących bezpieczeństwa i odbudowy Ukrainy. W przyszłym tygodniu w Abu Zabi zaplanowano trójstronne rozmowy pokojowe Ukrainy, Rosji i USA — pierwsze od lutego.

Według szefa ukraińskiej grupy negocjacyjnej Rustema Umierowa w spotkaniach w Brukseli uczestniczyli przedstawiciele USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Unii Europejskiej, Banku Światowego oraz amerykańskiej firmy inwestycyjnej BlackRock. Strony omówiły w szczególności zagrożenia ze strony Rosji dla Ukrainy i całej Europy oraz wspólne kroki w celu przeciwdziałania im.

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