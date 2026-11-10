Chiny planują zainwestować w 2026 roku około 940 mld dolarów w rozwój niskoemisyjnej energetyki, nowych mocy wytwórczych i infrastruktury. Znaczna część środków ma zostać przeznaczona na rozbudowę sieci elektroenergetycznych oraz systemów niezbędnych do integracji energetyki słonecznej i wiatrowej, informuje OilPrice.

Udział źródeł niskoemisyjnych

Według raportu Global Energy Transition Report, przygotowanego przez powiązane z państwem analityczne stowarzyszenie China Enterprise Reform and Development Society, pod koniec 2025 roku źródła niskoemisyjne stanowiły 60,1% zainstalowanej mocy wytwórczej Chin. Na Chiny przypadło również 63,6% światowych nowo uruchomionych mocy alternatywnej energetyki w ubiegłym roku.

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł niskoemisyjnych w Chinach osiągnęła w 2025 roku 3,99 bln kWh, czyli 38,3% całkowitej produkcji. Pod koniec września łączna zainstalowana moc elektrowni słonecznych i wiatrowych w kraju przekroczyła 2 mld kW. Z tego 1,31 mld kW przypadało na energetykę słoneczną, a kolejne 700 mln kW — na wiatrową.

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Nacisk na sieci elektroenergetyczne

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku Chiny dodały 170 mln kW nowych mocy słonecznych i wiatrowych. Jednocześnie szybka budowa takich obiektów wiąże się z problemami nadmiernych mocy produkcyjnych w sektorze urządzeń, silną konkurencją oraz ograniczaniem dostaw energii do sieci z powodu niewystarczającego popytu lub przepustowości.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje tegoroczne inwestycje Chin w rozbudowę sieci elektroenergetycznych i powiązanej infrastruktury na 140 mld dolarów. Największy operator sieci w kraju, State Grid Corporation of China, zamierza zainwestować do 2030 roku do 574 mld dolarów. To o 40% więcej niż nakłady na środki trwałe w poprzednich pięciu latach do 2025 roku.

Chiny produkują ponad 80% światowych komponentów do paneli słonecznych i około 70% sprzętu dla energetyki wiatrowej. Pomimo szybkiego wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w pierwszej połowie roku elektrownie węglowe nadal odpowiadały za 49,7% produkcji energii elektrycznej w kraju.

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