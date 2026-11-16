Chiny planują do 2030 roku upowszechnić wiedzę o sztucznej inteligencji wśród uczniów: od podstawowych pojęć w młodszych klasach po wykorzystywanie złożonych narzędzi i krytycznego myślenia podczas projektów. Informuje o tym The Japan Times.

W kraju, w którym do szkół podstawowych i średnich uczęszcza niemal 200 mln dzieci, AI jest coraz aktywniej integrowana z nauczaniem. Od 2024 roku chińskie Ministerstwo Edukacji zachęca szkoły do otwierania kursów sztucznej inteligencji, szkolenia nauczycieli i opracowywania programów pilotażowych.

Programy regionalne i wydatki

Niemal połowa chińskich prowincji i gmin miejskich wprowadziła już obowiązkowe plany „AI plus edukacja”. W Szanghaju dla każdej klasy przewidziano co najmniej 30 godzin rocznie nauki umiejętności pracy ze sztuczną inteligencją. Władze Pekinu planują wykorzystywać AI do monitorowania zdrowia uczniów i utworzyć 100 szkół demonstracyjnych.

Regiony Ningxia i Gansu zamierzają do 2027 roku włączyć umiejętność korzystania z AI do szkolnych egzaminów wstępnych. W prowincji Yunnan lekcje w 14 tys. klas mają być nagrywane i analizowane za pomocą AI. Analiza ponad 100 dokumentów dotyczących zamówień publicznych wykazała, że w ciągu ostatniego roku władze zobowiązały się przeznaczyć co najmniej 31 mln dolarów na wyposażenie klas, przygotowanie nauczycieli i platformy edukacyjne.

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Różne modele zastosowania

W prywatnej Beijing New Talent Academy, do której uczęszcza ponad 2 tys. uczniów, stworzono własny program dotyczący AI, robotyki i programowania. Trzynastoletni uczeń Peng Gaodi powiedział, że stworzył za pomocą sztucznej inteligencji ponad 200 aplikacji, w tym platformę do przesyłania prac domowych i miejsce sprzedaży używanych rzeczy.

Jednocześnie w wiejskiej szkole w powiecie Funan w prowincji Anhui AI wykorzystuje się do przezwyciężenia niedoboru wykwalifikowanych nauczycieli. Według dyrektora Yang Tianlianga uczniowie uczą się na tabletach według spersonalizowanych lekcji, a agenci AI zadają im pytania, zamiast od razu udzielać odpowiedzi. Szkoła korzysta z modeli Qwen firmy Alibaba, a także rozwiązań ByteDance i Z.AI.

Obawy dotyczące uzależnienia

Chiny nie mają jeszcze jednolitego standardu oceny umiejętności korzystania z AI, dlatego szkoły eksperymentują z własnymi podejściami. Badanie niemal 27 tys. chińskich nastolatków powiązało korzystanie z AI ze wzrostem ocen za prace domowe o 18%, ale ze spadkiem wyników comiesięcznych egzaminów o 20% w ciągu sześciu miesięcy. Autorzy nie ustalili związku przyczynowo-skutkowego.

Inne ogólnokrajowe badanie z udziałem ponad 320 tys. uczniów wykazało zarówno korzyści edukacyjne, jak i ryzyko uzależnienia oraz osłabienia samodzielnego myślenia. Uczniowie, którzy korzystali z AI co najmniej trzy razy w tygodniu, uzyskiwali niższe wyniki w zakresie pamięci, rozumienia, umiejętności analitycznych i twórczych niż ci, którzy sięgali po nią rzadziej.

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