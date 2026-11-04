Chiny planują zbudować około 15 nowych cywilnych lotnisk transportowych w ciągu najbliższych pięciu lat. Poinformował o tym na konferencji prasowej w Pekinie Xia Xin, dyrektor departamentu rozwoju infrastruktury Państwowej Komisji Rozwoju i Reform, podaje ECNS.

Plany do 2030 roku

Budowa jest częścią 15. chińskiego planu pięcioletniego, obejmującego lata 2026–2030. W tym okresie kraj zamierza również podnieść standardy bezpieczeństwa lotniczego, zdolność świadczenia usług oraz poziom infrastruktury do światowego poziomu.

Pekin planuje rozwijać sieci lotnisk wokół Pekinu, Szanghaju, Kantonu, Shenzhen, Chengdu i Chongqingu. Duże i pomocnicze lotniska w tych klastrach mają wspólnie obsługiwać przewozy pasażerskie i towarowe.

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Nowe obiekty i rozbudowa hubów

Chiny chcą również wzmocnić rolę Urumczi, Xi’anu, Kunmingu i Harbinu jako międzynarodowych węzłów lotniczych dla odpowiednich regionów. Osobno przewidziano rozbudowę dużych lotnisk, które mają ograniczenia przepustowości, a także ulepszenie sieci lotnisk regionalnych i lotnisk lotnictwa ogólnego.

Wśród kluczowych projektów wymieniono ukończenie budowy nowych lotnisk w Hohhot, Xiamenie i Dalianie, rozpoczęcie prac nad nowymi lotniskami w Kantonie i Nantongu oraz prace przygotowawcze do budowy nowych lotnisk w Sanyi i innych miejscach. Plan obejmuje również wsparcie międzynarodowych lotniczych przewozów cargo, rozbudowę dużych lotnisk-hubów, budowę lotnisk na obszarach przygranicznych oraz zwiększenie produkcji i wykorzystania dużych samolotów pasażerskich chińskiej konstrukcji.

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