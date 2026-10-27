W Chinach państwowy kanał telewizyjny CCTV opublikował krótkie nagranie startu rakiety w górzystym terenie, o którym wojskowi zaangażowani w ćwiczenia nie zostali wcześniej uprzedzeni. Poinformował o tym South China Morning Post.

Nagranie startu rakiety

CCTV nie podała innych szczegółów ćwiczeń. Według gazety nagranie prawdopodobnie przedstawia rakietę z rodziny Dongfeng, której nazwa tłumaczy się jako „wschodni wiatr”.

Wideo opublikowano w dniu rozpoczęcia w Pekinie piątego plenum Komunistycznej Partii Chin, poświęconego kwestiom dyscypliny i lojalności. Jest to już drugi przypadek w tym miesiącu, gdy państwowe media pokazały nagrania ćwiczeń bez wcześniejszego powiadomienia wojska.

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Poprzedni materiał, opublikowany 11 października, zawierał nagrania startów balistycznych rakiet średniego zasięgu DF-26. Według SCMP rakiety te są zdolne dosięgnąć amerykańskiego terytorium Guam.

Kontekst wokół Tajwanu

CCTV twierdziła, że wcześniejsze ćwiczenia odbyły się podczas świąt z okazji Dnia Narodowego w południowo-wschodnich Chinach. Gazeta przypuszcza, że chodziło o prowincję Fujian — najbliższą Tajwanowi kontynentalną prowincję Chin. W tamtym materiale pokazano również hasło o ochronie narodowego zjednoczenia.

Publikacja nagrania zbiegła się w czasie z ćwiczeniami Keen Sword, które USA i Japonia prowadzą z uwzględnieniem możliwego kryzysu wokół Tajwanu. W niedzielę wojskowe wydanie PLA Daily wezwało chińskich wojskowych do wzmocnienia zdolności szybkiego reagowania na wypadek poważnych incydentów związanych z niepodległością Tajwanu.

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