Chińska marynarka wojenna planuje po raz pierwszy publicznie zaprezentować nowy pokładowy samolot szkolny JL-15 na pokazach lotniczych Airshow China w Zhuhai w Chinach. Wystawa potrwa od 7 do 13 grudnia. Chińska marynarka po raz pierwszy oficjalnie potwierdziła również istnienie tego samolotu i jego oznaczenie, informuje South China Morning Post.

Szkolenie dla lotniskowców

JL-15 jest przeznaczony do szkolenia pilotów morskich do operacji z lotniskowców wyposażonych w katapulty elektromagnetyczne. Jego głównym zadaniem ma być odtwarzanie charakterystyk lotu i lądowania pokładowego myśliwca stealth J-35 oraz zmodernizowanego myśliwca J-15T, w tym dla lotniskowca „Fujian” i przyszłych okrętów.

Chińska marynarka nie opublikowała zdjęć, nagrań wideo ani specyfikacji technicznych JL-15. Analitycy obronni, na których powołują się chińskie doniesienia, uważają, że nazwa samolotu wskazuje na odrębnie opracowaną nowoczesną pokładową platformę szkoleniową, a nie morską modyfikację lądowego odrzutowego samolotu szkolnego JL-10.

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Wcześniej zdjęcia satelitarne pokazywały na pokładzie lotniskowca samoloty uznawane za nowe maszyny szkolne chińskiej marynarki. Na niezweryfikowanych zdjęciach rozpowszechnianych w internecie rzekomo widoczny był prawdopodobny prototyp dwusilnikowego, dwumiejscowego samolotu ze wzmocnionym podwoziem do startów z katapulty i lądowań z użyciem liny hamującej.

Inny sprzęt na wystawie

Wraz z JL-15 na pokazach lotniczych zostanie zaprezentowany bezzałogowy śmigłowiec WZ-2, który po raz pierwszy pokazano podczas parady wojskowej w Pekinie we wrześniu ubiegłego roku. Do ekspozycji statycznej mają również wejść pokładowy myśliwiec J-15T, pokładowy śmigłowiec przeciwpodwodny Z-20F oraz samolot patrolowy do zwalczania okrętów podwodnych Y-9.

W programie lotów zapowiedziano J-35, J-15T, samolot wczesnego ostrzegania KJ-600, JL-15, a także śmigłowce Z-20J i Z-8C. Program obejmie grupowe przeloty i symulację uderzeń na lotnisko. W porcie Gaolan w Zhuhai dla odwiedzających zostaną również otwarte okręt desantowy typu 075, niszczyciel rakietowy typu 055 i fregata typu 054A.

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