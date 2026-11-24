Chiny przedłużyły o dwa miesiące zawieszenie części ograniczeń eksportowych dotyczących towarów podwójnego zastosowania dla Stanów Zjednoczonych. Decyzja będzie obowiązywać od 28 listopada 2026 roku do 27 stycznia 2027 roku, informuje Anadolu Agency.

Okres obowiązywania zawieszenia

Ministerstwo Handlu Chin poinformowało, że przedłuża zawieszenie obowiązywania drugiego punktu ogłoszenia nr 46 z 2024 roku. Odpowiedni komunikat, datowany na poniedziałek, opublikowano we wtorek.

Pierwotne ograniczenia wprowadzono w grudniu 2024 roku w związku z narastającymi napięciami wokół eksportu półprzewodników. Przewidywały one, że licencje eksportowe na dostawy do USA towarów podwójnego zastosowania związanych z galem, germanem, antymonem i materiałami supertwardymi co do zasady nie będą wydawane.

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Rozejm handlowy między krajami

Towary podwójnego zastosowania to produkty i technologie, które mogą mieć zastosowanie cywilne i wojskowe. Przedłużenie zawieszenia ograniczeń nastąpiło w czasie prób Waszyngtonu i Pekinu utrzymania rozejmu taryfowego, który prezydenci USA Donald Trump i Chin Xi Jinping osiągnęli podczas spotkania w Pusan w Korei Południowej w październiku 2025 roku.

Trump powiedział również CNBC, że Chiny mogą kupić dodatkowe 250 samolotów Boeing, co potencjalnie podwoiłoby wcześniejsze zamówienie.

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