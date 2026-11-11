Chiny przedłużyły do 10 stycznia przerwę w obowiązywaniu szeroko zakrojonych ograniczeń eksportowych dotyczących pierwiastków ziem rzadkich, wprowadzonych w październiku 2025 roku. Jednocześnie odrębne zasady licencjonowania eksportu itru, wprowadzone przez Pekin w kwietniu 2025 roku, nie były częścią tego zawieszenia, informuje OilPrice.

Licencjonowanie itru pozostaje w mocy

Itr znajduje się na liście siedmiu średnich i ciężkich pierwiastków ziem rzadkich, dla których Chiny wprowadziły odrębny system licencjonowania eksportu. Gdy Chiny rozpoczęły przerwę w ograniczeniach wprowadzonych w październiku 2025 roku, kwietniowe zasady dotyczące tych pierwiastków pozostawały w mocy.

Według Bloomberga eksport tlenku itru z Chin wynosi około dwóch piątych średniej z lat 2023–2024. Dostawy do Japonii były w tym roku minimalne. Chińskie statystyki celne pokazują, że we wrześniu Japonia otrzymała 4 tys. kg tlenku itru wobec 51 tys. kg w analogicznym miesiącu rok wcześniej.

Przedstawiciel japońskiego resortu przemysłu powiedział AFP, że światowe dostawy itru zostały wstrzymane, powodując nierównowagę między popytem a podażą. Financial Times pisał również w październiku, że Japonii mogą wystarczyć zapasy itru tylko na kilka miesięcy.

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Ceny i alternatywne dostawy

Według szacunków Argus Media cena itru w Europie wynosiła około 1,15 mln dolarów za tonę, podczas gdy w Chinach było to 9 144 dolarów za tonę. Tym samym cena europejska była około 125 razy wyższa od chińskiej. Przed wprowadzeniem ograniczeń tak znacząca różnica prawie nie występowała.

Itr wykorzystuje się między innymi do ochrony łopatek turbin w elektrowniach gazowych oraz silnikach lotniczych. Dostawy spoza Chin zwiększają się powoli: Lynas Rare Earths planuje rozpocząć produkcję itru w swoim zakładzie w Malezji w 2028 roku. USA Rare Earth poinformowała o wysłaniu pierwszych próbek tlenku itru z zakładu demonstracyjnego w Kolorado do nieujawnionego odbiorcy w celu przetestowania.

Oczekuje się, że Donald Trump i Xi Jinping spotkają się na marginesie szczytu APEC w Shenzhen 18–19 listopada. Przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer podczas niedawnej wideorozmowy z wicepremierem Chin He Lifengiem wezwał do podjęcia konkretnych kroków w celu zwiększenia dostaw pierwiastków ziem rzadkich.

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