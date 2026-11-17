Chiny, według państwowych mediów tego kraju, przeprowadziły pierwszą zakrojoną na dużą skalę próbę wydobycia z dna morskiego na wodach międzynarodowych we wschodniej części Oceanu Spokojnego między Hawajami a Meksykiem. Robotyczny pojazd zbierał konkrecje polimetaliczne — kamienie wielkości mniej więcej ziemniaka, zawierające nikiel, kobalt, mangan i miedź, informuje South China Morning Post.

Metale te są wykorzystywane między innymi w bateriach do pojazdów elektrycznych i smartfonów. Do badania dna morskiego Chiny wykorzystały głębinową wciągarkę Haiwei GD11000. Opuszczała ona podwodne pojazdy na głębokość 5330 metrów.

Praca na dużej głębokości

Kierownik projektu, profesor Uniwersytetu Morskiego w Dalian Li Wenhua, oświadczył, że wcześniej system był wykorzystywany wyłącznie do badań naukowych, a nie do wspierania prac wydobywczych. Jak powiedział, próba potwierdziła stabilność i niezawodność systemu.

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Podczas rejsu wciągarka sześć razy opuszczała pojazdy pod wodę. Jedno z zanurzeń trwało nieprzerwanie 48 godzin, a łącznie pojazdy spędziły pod wodą prawie 200 godzin. Licząca 13 kilometrów lina Haiwei ma wzmocnienie włókniste zamiast stalowego, co zmniejsza jej masę na takich głębokościach.

Robot i międzynarodowe kontrakty

Pojazd wydobywczy Kunpeng, nazwany na cześć postaci z chińskiej legendy, został zbudowany przez państwową firmę China Minmetals. Firma oświadczyła, że maszyna przez długi czas pracowała w zimnej słonej wodzie pod wysokim ciśnieniem. Jej oparty na dźwięku system nawigacyjny opracowali badacze z Harbin Engineering University; określał on pozycję pojazdu z dokładnością do jednego metra.

Od 2017 roku China Minmetals bada obszar o powierzchni 72 745 kilometrów kwadratowych na podstawie 15-letniego kontraktu z popieranym przez ONZ Międzynarodowym Organem Dna Morskiego. Żaden kraj nie prowadził jeszcze komercyjnego wydobycia minerałów na dużych głębokościach. Naukowcy ostrzegają, że taka działalność może wyrządzić długotrwałe szkody słabo zbadanym i wrażliwym ekosystemom.

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