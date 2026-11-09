Chiny przedłużyły o dwa miesiące zawieszenie dodatkowego 24-procentowego cła na towary ze Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie dodatkowe 10-procentowe cło na amerykański import pozostaje w mocy — informuje Anadolu Agency, powołując się na Komisję Taryf Cłowych Rady Państwa ChRL.

Decyzja po szczycie w Waszyngtonie

Rada Państwa ChRL oświadczyła, że przedłużenie zawieszenia ceł ma służyć realizacji ustaleń i konsensusu osiągniętych podczas wrześniowego spotkania w Waszyngtonie między przywódcami Chin i Stanów Zjednoczonych.

Po szczycie prezydent USA Donald Trump i przewodniczący ChRL Xi Jinping zaproponowali pakiet wzajemnych obniżek ceł o wartości 60 mld dolarów. Obejmował on między innymi amerykańskie towary rolne o przybliżonej wartości 17 mld dolarów, które Chiny importowały w 2024 roku. Plan ten nie został jeszcze ostatecznie uzgodniony.

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Opłaty portowe zawieszono do stycznia

Oddzielnie Ministerstwo Transportu ChRL poinformowało o przedłużeniu do 10 stycznia 2027 roku zawieszenia pobierania specjalnych opłat portowych od statków powiązanych z USA. Do tej daty zawieszono również dochodzenie dotyczące wpływu na bezpieczeństwo i rozwój branż żeglugowej i stoczniowej oraz powiązanych przemysłowych łańcuchów dostaw.

Chiny po raz pierwszy ogłosiły roczne zawieszenie tych opłat i dochodzenia w listopadzie ubiegłego roku, po rozmowach gospodarczych i handlowych ChRL oraz USA w Kuala Lumpur. Decyzja ta zbiegła się z zawieszeniem przez Waszyngton ostatecznych środków w ramach dochodzenia dotyczącego chińskich sektorów morskiego, logistycznego i stoczniowego.

Rada Państwa ChRL wskazała również, że strona amerykańska wielokrotnie deklarowała zamiar zastąpienia ceł wprowadzonych na podstawie Ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych cłami na podstawie sekcji 301. Pekin oświadczył, że będzie śledzić dalsze kroki USA i dostosowywać własne środki odwetowe w zakresie ceł w zależności od sytuacji.

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