Chiny skierowały w ubiegłym roku do krajów rozwijających się 132 mld dolarów w formie eksportu czystych technologii oraz bezpośrednich inwestycji w odpowiednie projekty. Kwota ta niemal dorównuje 137 mld dolarów finansowania klimatycznego, które zamożne kraje przekazały biedniejszym państwom w 2024 roku w ramach zobowiązań ONZ, informuje Dawn, powołując się na analizę Reutersa.

Szacunek 132 mld dolarów obejmował chiński eksport paneli słonecznych, akumulatorów, pojazdów elektrycznych, turbin wiatrowych i innych produktów niskoemisyjnych, a także około 40 mld dolarów bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chin w czyste technologie w krajach rozwijających się. Dane dotyczące inwestycji zebrali Mathias Larsen i Xiaokang Xue z London School of Economics.

Wpływ chińskiego eksportu

Według wyliczeń Lauriego Myllyvirty, współzałożyciela Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem, zeszłoroczny eksport Chin pomoże uniknąć 257 mln ton emisji CO2 rocznie po uruchomieniu urządzeń. Jest to w przybliżeniu równowartość rocznych emisji Francji. Analiza wskazuje również, że tegoroczne dostawy Chin do Globalnego Południa mogą umożliwić uniknięcie 337 mln ton emisji CO2 rocznie.

Wskaźników tych nie można bezpośrednio porównywać z międzynarodowym finansowaniem klimatycznym: chińska kwota odzwierciedla przede wszystkim transakcje handlowe w sektorze czystej energii. Finansowanie klimatyczne może natomiast być kierowane także na dostosowanie rolnictwa do zmian klimatu lub usuwanie skutków burz i powodzi.

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Tańsze technologie dla krajów rozwijających się

Zakrojone na szeroką skalę subsydiowanie chińskiego zielonego przemysłu zapewniło temu krajowi znaczący udział w światowym rynku paneli słonecznych, baterii, pojazdów elektrycznych i turbin wiatrowych. Prawie dwie trzecie chińskiego eksportu paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych trafiło w ubiegłym roku do krajów rozwijających się.

Na przykład Pakistan zaimportował z Chin sprzęt solarny o łącznej mocy 17 GW — mniej więcej tyle, ile Niemcy zainstalowały w tym roku, według Ember. Etiopia w 2024 roku zakazała importu samochodów z silnikami spalinowymi, aby obniżyć koszty zakupu paliwa, powiedział Reutersowi ówczesny wiceminister transportu kraju.

Jednocześnie Chiny pozostają największym na świecie źródłem emisji gazów cieplarnianych ze względu na znaczny udział energetyki węglowej, ciężki przemysł i liczbę ludności. Chińskie Ministerstwo Handlu oświadczyło, że eksport chińskich technologii wiatrowych i solarnych łącznie zmniejszył globalne emisje o około 4,1 mld ton CO2 w ciągu ostatnich pięciu lat.

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