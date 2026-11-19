Prezydent Chin Xi Jinping, prezydent USA Donald Trump i Władimir Putin, prezydent Rosji — państwa-agresora — uzgodnili w Shenzhen w Chinach „Deklarację pokojową”. Dokument opublikowano po trójstronnym spotkaniu przywódców 19 listopada, informuje The National.

Dialog dotyczący ryzyka nuklearnego

W deklaracji przywódcy trzech państw potwierdzili stanowisko, że wojny nuklearnej nie można wygrać i nigdy nie może ona zostać rozpętana. Chiny, Rosja i USA zadeklarowały również zamiar prowadzenia dialogu na temat zmniejszania ryzyka nuklearnego i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Trzy kraje zadeklarowały także zamiar zreformowania ONZ. Jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ dążą do tego, aby organizacja skuteczniej reagowała na globalne wyzwania i realizowała swoją podstawową misję zapewniania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

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Energetyka i sprawiedliwość międzynarodowa

Osobny punkt deklaracji dotyczy energetyki: kraje planują zwiększyć produkcję i dostawy produktów naftowych oraz podkreśliły znaczenie stabilnych przepływów energii.

Ponadto przywódcy podkreślili znaczenie zasady zgody państwa i poszanowania immunitetów urzędników państwowych. Oświadczyli, że Międzynarodowy Trybunał Karny i podobne organy nie powinny nadużywać swojej jurysdykcji.

Trójstronny szczyt w Shenzhen był bezprecedensowym spotkaniem przywódców Chin, USA i Rosji. Przed nim Trump odbył osobne spotkania z Xi Jinpingiem i Putinem.

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