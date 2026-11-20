Prezydent Chin Xi Jinping przeprowadził 20 listopada w Shenzhen w Chinach rozmowy z przywódcami Indonezji, Singapuru, Australii, Malezji i Tajlandii. Podczas spotkania z prezydentem Indonezji Prabowo Subianto strony ogłosiły rozpoczęcie negocjacji w sprawie dwustronnego kompleksowego partnerstwa gospodarczego — informuje Anadolu Agency.

Xi Jinping wezwał Chiny i Indonezję do wzmocnienia strategicznej komunikacji i solidarności, pogłębienia wszechstronnej współpracy strategicznej, umocnienia zaufania politycznego oraz wspólnego reagowania na zagrożenia zewnętrzne.

Rozmowy z Singapurem

Podczas spotkania z premierem Singapuru Lawrence’em Wongiem strony zgodziły się rozpocząć negocjacje w sprawie modernizacji dwustronnej umowy o wolnym handlu. Według Wonga rozmowy obejmą nowe obszary, w tym gospodarkę cyfrową, co ma ułatwić transgraniczny przepływ danych i otworzyć nowe możliwości dla przedsiębiorstw.

Przywódcy Chin i Singapuru omówili również współpracę w zakresie najnowszych technologii, przede wszystkim sztucznej inteligencji. Wong zaznaczył, że oba kraje inwestują w AI i mogą czerpać z wzajemnych doświadczeń na rzecz innowacji w biznesie, zwiększania produktywności oraz przygotowania pracowników do zawodów przyszłości.

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Inicjatywa turystyczna z Australią

Podczas rozmów z premierem Australii Anthonym Albanese Xi Jinping zgodził się wyznaczyć rok 2027 Rokiem Turystyki Australii i Chin. Albanese określił spotkanie jako konstruktywne i oświadczył, że inicjatywa pomoże tworzyć miejsca pracy w Australii.

Chiński przywódca spotkał się również osobno z premierem Malezji Anwarem Ibrahimem i premierem Tajlandii Anutinem Charnvirakulem. Rozmowy odbyły się po szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, który zgromadził przywódców i przedstawicieli 21 gospodarek.

Dzień wcześniej Xi Jinping odbył trójstronne spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz Władimirem Putinem, prezydentem Rosji — państwa-agresora. Uczestnicy opublikowali wspólną deklarację „Na drodze do pokoju”, w której potwierdzili, że wojny nuklearnej nie można wygrać i nie wolno do niej dopuścić.

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