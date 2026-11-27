Chiny prowadzą wielotygodniowe ćwiczenia desantu morskiego w zatoce Dachen w prowincji Fujian, naprzeciwko Tajwanu. Według zdjęć satelitarnych i badania firmy ingeniSPACE chińskie wojsko testuje sposób transportowania żołnierzy i sprzętu na brzeg poprzez łączenie cywilnych statków w tymczasowy pływający most, poinformował The Japan Times.

Pływająca przeprawa o długości 800 metrów

Według analizy zdjęć wykonanych od 1 do 16 listopada statki manewrowały w zatoce, tworząc i demontując pływający most o przybliżonej długości 800 metrów. Aktywność zarejestrowali również komercyjni operatorzy satelitarni Vantor i Planet Labs.

Według ingeniSPACE w ćwiczeniach uczestniczyło osiem cywilnych jednostek: cztery barki, dwa statki półzanurzalne i dwa statki samobieżne. W pobliżu znajdowały się cztery kutry desantowe, mniejsze jednostki wsparcia oraz okręty chińskiej marynarki wojennej. Badacze nie zauważyli specjalnie zaprojektowanego sprzętu mostowego, co ich zdaniem może wskazywać na ćwiczenie wykorzystania dostępnych cywilnych zasobów morskich do tworzenia infrastruktury desantowej.

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Ćwiczenia w pobliżu Tajwanu

Wysoki rangą urzędnik ds. bezpieczeństwa, poinformowany o ćwiczeniach, potwierdził szczegóły raportu i przekazał, że manewry trwały jeszcze w piątek. Zatoka Dachen znajduje się około 280 kilometrów od głównej wyspy Tajwanu.

Według urzędnika ćwiczenia mają na celu przećwiczenie szybkiego zajmowania małych wysp i są związane ze scenariuszami w obrębie tak zwanego pierwszego łańcucha wysp — łuku wysp rozciągającego się od Japonii przez Tajwan po Filipiny. Ministerstwo Obrony Narodowej Tajwanu oświadczyło, że wie o chińskiej aktywności wojskowej w zatoce Dachen, w tym o wykorzystywaniu cywilnych statków, i ocenia jej konsekwencje dla bezpieczeństwa w Cieśninie Tajwańskiej.

Ministerstwo Obrony Chin nie odpowiedziało na prośbę o komentarz w sprawie ćwiczeń w zatoce Dachen. Odpowiadając w czwartek na pytanie dotyczące niedawnych ćwiczeń Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w regionie, resort nazwał je „w pełni legalnymi i uzasadnionymi”. Przedstawiciel ingeniSPACE Jason Wang powiedział również, że na satelitarnym obrazie radarowym obszaru manewrów zauważono oznaki zakłócania sygnałów.

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