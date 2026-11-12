Chiny, Turcja i Etiopia 12 listopada zainicjowały przedsięwzięcie mające na celu wzmocnienie międzynarodowej współpracy na rynkach kredytów węglowych. Zaprezentowano je podczas 31. Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu COP31 w tureckiej Antalyi, informuje ECNS.

Ceremonia odbyła się w Pawilonie Chin na COP31 z udziałem urzędników państwowych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych, w tym ONZ i Banku Światowego. Wiceminister ekologii i środowiska Chin Li Gao oświadczył, że inicjatywa opiera się na zasadach sprawiedliwości, inkluzywności i dobrowolnego udziału oraz jest otwarta dla rządów, organizacji międzynarodowych i wyspecjalizowanych instytucji.

Zasady inicjatywy

W dokumencie wskazano, że mechanizmy kredytów węglowych mogą przyczyniać się do efektywniejszej alokacji zasobów na redukcję emisji, pozyskiwania finansowania klimatycznego i rozwoju zielonej gospodarki. Uczestnicy wezwali rządy i organy międzyrządowe do doskonalenia systemów zarządzania kredytami węglowymi przy zachowaniu wysokich standardów rzetelności.

Inicjatywa przewiduje również współpracę między mechanizmami kredytów węglowych a uczestnikami rynku w celu tworzenia podaży kredytów spełniających wysokie standardy rzetelności. Osobno dokument mówi o odpowiedzialnym wykorzystaniu kredytów do tworzenia popytu rynkowego, wymianie informacji i wzajemnym połączeniu infrastruktury rynkowej.

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Stanowiska uczestników

Wiceminister środowiska, urbanizacji i zmian klimatu Turcji Fatma Varang oświadczyła, że nowy format może stać się platformą współpracy krajów rozwijających się w ramach współpracy Południe–Południe. Jak zaznaczyła, takie państwa często napotykają ograniczenia finansowe i techniczne podczas tworzenia i funkcjonowania rynków węglowych.

Główna strateg przewodnictwa Etiopii na COP32 Selam Kidane Abebe podziękowała Chinom za zaproponowanie inicjatywy. Przedstawicielka brazylijskiego Ministerstwa Finansów Cristina Reis również ją poparła, podkreślając rolę skutecznej wyceny emisji dwutlenku węgla oraz współdziałania dobrowolnych i regulowanych rynków kredytów węglowych w ograniczaniu emisji przedsiębiorstw.

COP31 rozpoczęła się w poniedziałek i potrwa do 20 listopada. W konferencji uczestniczą przedstawiciele niemal 200 krajów i regionów.

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