Chiny zawarły 19 umów o wolnym handlu z 25 krajami uczestniczącymi w Inicjatywie Pasa i Szlaku. Poinformował o tym na konferencji prasowej w Pekinie Sun Lihong, przedstawiciel chińskiego Ministerstwa Handlu, jak podaje ECNS.

Konferencję prasową zorganizowała Państwowa Komisja Rozwoju i Reform Chin. Była ona poświęcona wysokiej jakości współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku w okresie 15. pięcioletniego planu ChRL, obejmującego lata 2026–2030.

Plany dotyczące zasad handlu

Według Suna Chiny zamierzają wraz z krajami partnerskimi doskonalić międzynarodowe zasady gospodarcze i handlowe, a także wzmacniać instytucjonalne podstawy współpracy. Pekin planuje również koordynować działania z partnerami, aby wspierać wielostronny system handlowy, promować reformę Światowej Organizacji Handlu oraz chronić zasadę klauzuli największego uprzywilejowania.

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ChRL będzie kontynuować negocjacje dotyczące umów o partnerstwie gospodarczym na rzecz wspólnego rozwoju z krajami afrykańskimi, które utrzymują stosunki dyplomatyczne z Pekinem. Chiny będą również dążyć do jak najszybszego wejścia w życie zmodernizowanej umowy o strefie wolnego handlu Chiny–ASEAN 3.0 oraz protokołu dotyczącego modernizacji umowy o wolnym handlu z Gruzją. ChRL zamierza także przyspieszyć negocjacje i rozmowy w sprawie aktualizacji umów z partnerami w Azji Centralnej i regionie Pacyfiku.

Ustalenia inwestycyjne

Sun oświadczył, że Chiny i partnerzy w ramach Pasa i Szlaku podpisały 92 dwustronne umowy inwestycyjne, które weszły w życie. Tworzą one gwarancje prawne służące zachęcaniu do wzajemnych inwestycji i ich ochronie.

Chiny planują negocjować nowe umowy inwestycyjne oraz aktualizować obowiązujące, aby wzmocnić ochronę inwestycji i ułatwić inwestowanie transgraniczne. Pekin wskazał gospodarkę cyfrową i zielony rozwój jako odrębne kierunki współpracy.

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