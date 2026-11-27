Chiny po raz pierwszy dostarczyły do Kambodży czołgi podstawowe desantowym okrętem transportowym na 15-dniowe wspólne ćwiczenia „Złoty Smok 2026”. Manewry rozpoczęły się w Kambodżańsko-Chińskim Centrum Wspólnego Wsparcia i Szkolenia w porcie Ream, informuje South China Morning Post.

Czołgi dostarczył okręt desantowy

Chińskie media państwowe pokazały rozładunek czołgów i wojskowych ciężarówek z 20-tysięcznotonowego desantowego doku transportowego typu 071 „Kunlunshan”. To pierwszy przypadek, gdy chińska marynarka wojenna wykorzystała okręt tego typu do transportu czołgów podstawowych za granicę. Wcześniej chińskie wojsko dostarczało czołgi na zagraniczne ćwiczenia koleją.

Analityk wojskowy Wang Yunfei powiedział państwowemu tabloidowi Global Times, że czołgi Type 96A prawdopodobnie po raz pierwszy biorą udział w ćwiczeniach „Złoty Smok”. Ostatnio te pojazdy wysłano poza Chiny na wielonarodowe ćwiczenia „Centrum-2019” w Rosji, dokąd dostarczono je koleją.

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Ćwiczenia potrwają do 9 grudnia

Wraz z „Kunlunshanem” do Ream przybyły fregata rakietowa typu 054A „Xuchang” oraz okręt kompleksowego zaopatrzenia typu 903A „Wulonghu”. W skład chińskiego kontyngentu weszli żołnierze wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych i sił wspólnego zabezpieczenia logistycznego.

Ćwiczenia odbywają się także na międzynarodowym lotnisku w Sihanoukville oraz we Wspólnej Akademii Oficerskiej Sił Zbrojnych Kambodży. Według kambodżańskiej gazety The Phnom Penh Post uczestniczy w nich 1 626 kambodżańskich wojskowych i 1 314 przedstawicieli Chin. Program obejmuje operacje antyterrorystyczne i antypirackie, humanitarne operacje ratunkowe, poszukiwanie i ratownictwo na morzu, pomoc medyczną i ewakuację rannych, a także inspekcję i zajmowanie statków.

Centrum w Ream rozpoczęło działalność w kwietniu ubiegłego roku. Utworzono je w celu wspierania regionalnych operacji antyterrorystycznych, zapobiegania klęskom żywiołowym, pomocy humanitarnej i wspólnego szkolenia wojskowego.

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