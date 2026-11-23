Chiny po raz pierwszy zaprezentują niszczyciel rakietowy Type 055 na międzynarodowym salonie lotniczym w Zhuhai w Chinach. Wystawa China International Aviation and Aerospace Exhibition potrwa od 7 do 13 grudnia. Poinformował o tym South China Morning Post.

Ekspozycja morska po raz pierwszy

W tym roku na salonie lotniczym po raz pierwszy zostanie zorganizowana osobna przestrzeń dla ekspozycji morskiej. Zwiedzający będą mogli tam zobaczyć okręty wojskowe, w tym Type 055 — opracowany w Chinach okręt, większy i potężniejszy od standardowego niszczyciela.

Marynarka Wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej oświadczyła, że na wydarzeniu pokaże sprzęt znajdujący się na uzbrojeniu. Według jej danych do floty wprowadzono już 10 okrętów klasy Type 055.

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Okręty i lotnictwo pokładowe

W ramach ekspozycji morskiej planowane jest także przedstawienie uniwersalnego okrętu desantowego Type 075 oraz fregaty rakietowej Type 054A. Type 075 może dostarczać żołnierzy i sprzęt na brzeg za pomocą śmigłowców lub barek desantowych, podczas gdy Type 054A jest wykorzystywany do eskorty, patrolowania i zadań przeciwpodwodnych.

Jak poinformowała chińska marynarka wojenna, w programie lotów mają znaleźć się pokładowe myśliwce J-35 i J-15T, samolot wczesnego ostrzegania KJ-600, samolot szkolny JL-15, a także śmigłowce Z-20J i Z-8C. Na wystawie zostaną również pokazane samoloty patrolowe do zwalczania okrętów podwodnych, okrętowe systemy uzbrojenia, pojazdy opancerzone i systemy bezzałogowe.

Marynarka oświadczyła, że program połączy prezentację okrętów wojennych, lotnictwa pokładowego, sprzętu piechoty morskiej i systemów bezzałogowych. Ten salon lotniczy będzie ostatnim przed stuleciem Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w 2027 roku.

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