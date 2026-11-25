25 listopada Chiny wystrzeliły z kosmodromu Jiuquan w północno-zachodniej części kraju załogowy statek Shenzhou-24, na którego pokładzie znajduje się pakistański pilot wojskowy Muhammad Zeeshan Ali. Został on pierwszym cudzoziemcem, który odwiedził chińską stację kosmiczną Tiangong, poinformowała Anadolu Agency.

Załoga misji Shenzhou-24

W skład załogi weszli również chiński dowódca Tang Hongbo oraz inżynier pokładowy Wu Yi. 40-letni Ali będzie pełnił funkcję specjalisty ds. ładunku użytecznego. Jego krótkoterminowa misja na orbicie obejmuje badania naukowe w ramach dwustronnego programu współpracy Pekinu i Islamabadu.

Przed lotem Ali oświadczył, że niesie ze sobą imię Pakistanu oraz nadzieje 250 milionów rodaków. Pakistański minister Ahsan Iqbal, który był obecny podczas startu, powiedział, że kraje rozpoczęły rozmowy o współpracy w załogowych misjach kosmicznych około dziesięciu lat temu. Według niego negocjacje dotyczące rozszerzenia współpracy na ten obszar rozpoczęły się w 2016 lub 2017 roku.

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Gratulacje prezydentów

Prezydent Chin Xi Jinping w liście do prezydenta Pakistanu Asifa Alego Zardariego wezwał do pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Oświadczył, że Chiny wraz z Pakistanem i innymi krajami są gotowe rozwijać międzynarodową współpracę kosmiczną oraz doskonalić globalne zarządzanie przestrzenią kosmiczną.

Zardari pogratulował Chinom startu, nazywając go ważnym osiągnięciem odzwierciedlającym postęp kraju w nauce i technologii kosmicznej. Zaznaczył również, że współpraca w sektorze kosmicznym otworzyła nowe możliwości dwustronnej współpracy w nauce, technologii i badaniu kosmosu.

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