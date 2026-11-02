2 listopada Chiny przeprowadziły w Pekinie serię spotkań z przedstawicielami Iranu, Omanu i Arabii Saudyjskiej, wzywając strony kryzysu na Bliskim Wschodzie do powrotu do negocjacji. Jak informuje Channel NewsAsia, jeszcze w tym miesiącu chiński wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu odwiedzi Iran, Oman i Arabię Saudyjską.

Spotkania z Iranem i Arabią Saudyjską

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi podczas spotkania z Alim Bagherim Kanim, zastępcą sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, zadeklarował poparcie dla Teheranu w ochronie jego suwerenności i bezpieczeństwa. Zgodnie z oświadczeniem strony chińskiej Wang Yi podkreślił, że wszystkie strony powinny skoncentrować się na politycznym uregulowaniu, zamiast ponownie uciekać się do konfliktu zbrojnego.

Podczas rozmów z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Arabii Saudyjskiej Musaadem bin Mohammedem al-Aibanem chiński minister wezwał do dialogu w celu zakończenia konfliktu. Oświadczył również, że konieczne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz bezpieczeństwa szlaków żeglugowych.

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Rozmowy z Omanem

Tego samego dnia przewodniczący ChRL Xi Jinping spotkał się w Pekinie z sułtanem Omanu Hajsamem bin Tarikiem. Była to pierwsza wizyta omańskiego głowy państwa w Chinach od czasu ustanowienia stosunków dyplomatycznych między krajami.

Xi Jinping oświadczył, że Chiny są gotowe wspierać pokój, stabilność i dobrobyt w regionie. Według chińskiej agencji Xinhua powiedział również, że Bliski Wschód nie powinien przekształcić się w arenę rywalizacji wielkich mocarstw i konfliktów geopolitycznych.

Rzecznik chińskiego MSZ poinformował, że nadchodzące podróże wysłannika będą miały formę wizyt dyplomatycznych, których celem jest wspieranie rozmów pokojowych i łagodzenie napięć. Według publikacji konflikt trwa od ponad ośmiu miesięcy i zakłócił międzynarodową żeglugę.

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