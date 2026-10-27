Chiny wkrótce wyślą specjalnego wysłannika do krajów Bliskiego Wschodu, aby zintensyfikować kontakty między stronami i pomóc zmniejszyć napięcia. Poinformował o tym 27 października w Pekinie rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Guo Jiakun, jak podaje Channel NewsAsia.

Cel podróży wysłannika

Według Guo Jiakuna przedstawiciel Chin odwiedzi kraje regionu, aby wzmocnić komunikację z odpowiednimi stronami, wspierać kontakty i dialog oraz pomóc zapobiec dalszemu pogorszeniu sytuacji. Rzecznik wezwał strony do rozwiązywania różnic w drodze negocjacji.

Strona chińska wyraziła również zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się konfliktu na Bliskim Wschodzie na Róg Afryki i obszar Morza Czerwonego.

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Rozmowy w Teheranie i napięcia wokół Iranu

W poniedziałek wysokiej rangi urzędnicy Arabii Saudyjskiej, Turcji i Pakistanu spotkali się z przedstawicielami Iranu w Teheranie, aby omówić deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. W tym kontekście jemeńscy Huti przeprowadzili nowe ataki na Arabię Saudyjską, a Egipt zatwierdził udzielenie królestwu wsparcia obronnego.

Napięcia między USA a Iranem również wzrosły po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył w ubiegłym tygodniu, że Stany Zjednoczone mogą ponownie uderzyć na Iran. W ubiegłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych Chin i Dżibuti podczas spotkania w Pekinie zgodzili się, że złagodzenie napięć na Bliskim Wschodzie jest kluczowe dla rozwiązania problemów bezpieczeństwa na Rogu Afryki i Morzu Czerwonym.

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